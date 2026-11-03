Akkuenergiavarasto kiinnosti kyläläisiä – asukastilaisuudessa keskusteltiin hyvässä hengessä

Sonja Röytiö

Toissa keskiviikkona Mäkikylän monitoimitalolle kokoonnuttiin kuulemaan ja kyselemään hiljalleen kaivoksen viereen rakentuvasta akkuenergiavarastosta. Kyläläisille aiheesta kertoi Afry Finland Oy:n työmaavalvoja.

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