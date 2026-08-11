Kaivosalue saamassa digitaalisen kaksosen – kyläläisten muistot avainasemassa

Joonas Kärkkäinen

EU:n rahoittama KINETIKA-hanke käy läpi viisi eurooppalaista teollisuuskohdetta ja paneutuu niiden kulttuuriseen merkitykseen. Pyhäsalmen kaivos on yksi kohteista.

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Pyhäjärven oma paikallislehti: Aloitus Pyhäjärvi-Seuran siipien suojassa

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Pyhäjärven oma paikallislehti: Aloitus Pyhäjärvi-Seuran siipien suojassa

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Kirjoittanut Jaana Koski 14.11.2025 07:17 0

"Kun tämä pyhäjärveläisten oma uutis- ja ilmoituslehti nyt lähtee alkutaipaleelleen, toivomme sen saavan sijansa kaikkien pitäjäläisten sydämissä.

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Päätoimittaja Mirka Kauranen 2017–2022: Muutosten tuulissa

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Päätoimittaja Mirka Kauranen 2017–2022: Muutosten tuulissa

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Kirjoittanut Vieraskynä 13.11.2025 11:00 0

"Moitteet vaihtuivatkin kakkukahveihin, kun saimme rohkeasta uudistuksesta kunniamaininnan Uutismedian liiton Suurilta Lehtipäiviltä."

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Päätoimittaja Jouko Moilanen 2011–2015: Ulkoasu uusiksi ja ryhtiä sisältöön

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Päätoimittaja Jouko Moilanen 2011–2015: Ulkoasu uusiksi ja ryhtiä sisältöön

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Kirjoittanut Jaana Koski 13.11.2025 10:00 0

"Ulkoasu-uudistus ei tarkoita pelkästään ulkoasua, vaan myös sisällön täytyy uudistua ja selkeytyä."

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Päätoimittaja Ulla Leppänen 1978–2010: Lehdentekijöistä sorvattu tietotekniikan taitajia

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Päätoimittaja Ulla Leppänen 1978–2010: Lehdentekijöistä sorvattu tietotekniikan taitajia

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Kirjoittanut Vieraskynä 13.11.2025 08:00 0

"Sitten lehtimaailma mullistui. Tietotekniikka monine ohjelmineen puski jokaiseen lehtitaloon."
Julkaistu Pyhäjärven Sanomissa 12.10.2005.

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Taivalta aloitettaessa: Pyhäjärvi-Seura ja Pyhäjärven Sanomat

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Taivalta aloitettaessa: Pyhäjärvi-Seura ja Pyhäjärven Sanomat

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Kirjoittanut Vieraskynä 12.11.2025 09:09 0

Kotiseutuyhdistys Pyhäjärvi-Seura r. y. perustettiin 1947 ja toiminta oli päässyt hyvään vauhtiin 1950-luvulle tultaessa. Oli käynnistetty useita hankkeita ja joitakin jo toteutettu, muun muassa alettu toimittaa Pyhäjärvi-julkaisuja.

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