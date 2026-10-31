Mykyrokkaa kyläläisten iloksi

Kirsi Haapea

Haapamäen Jahti juhli kuusikymppisiään lauantaina hirvirokalla.

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Työ säilyy tuttuna, saappaat vain vaihtuvat – Leväpellot jatkavat Metallityön yrittäjinä

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Työ säilyy tuttuna, saappaat vain vaihtuvat – Leväpellot jatkavat Metallityön yrittäjinä

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 16.6.2026 08:30 0

Pyhäsalmen Metallityö Oy:llä puhaltavat uudet tuulet, sillä kesäkuun alussa pitkäaikainen yrittäjä Risto Niskanen möi yrityksensä työntekijöilleen, Timo ja Tommi Leväpellolle.

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Ruskaveikot metsästäneet jo 60 vuotta – Katso kuvagalleria!

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Ruskaveikot metsästäneet jo 60 vuotta – Katso kuvagalleria!

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Kirjoittanut Vieraskynä 31.10.2025 11:24 0

Pyhäjärven länsilaidalla toimiva metsästysseura Ruskaveikot juhlistaa jo 60-vuotista taipalettaan metsästyksen ja eräilyn parissa. Juhlavuotta juhlistettiin järjestämällä juhlajahti.

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Komun Erä 60 vuotta – Juhlakahvit juotiin luonnon helmassa

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Komun Erä 60 vuotta – Juhlakahvit juotiin luonnon helmassa

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Kirjoittanut Jaana Koski 11.8.2025 21:01 0

Komun Erän 60-vuotisjuhlaa vietettiin lauantaina Luppotuvan pihapiirissä Kokkokankaalla.

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Hiuksia arkena, hirviä viikonloppuna

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Hiuksia arkena, hirviä viikonloppuna

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 23.6.2025 11:21 0

Päivisin Noora leikkaa ja värjää hiuksia, iltaisin hänet saattaa löytää metsäpolulta koirien kanssa. Oman yrityksensä hän perusti toukokuussa 2025.

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Kansainvälinen kahvila jalkautui hirvimetsälle

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Kansainvälinen kahvila jalkautui hirvimetsälle

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Kirjoittanut Jaana Koski 29.10.2024 10:29 0

Viikko sitten tiistaina maahanmuuttajille järjestettiin mahdollisuus tutustua hirvenmetsästykseen Pyhäjärven Eränkävijöiden vieraana.

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