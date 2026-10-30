Lippalakista mietintämyssyyn

Vieraskynä

Me olemme Paavon kanssa päättäneet siirtyä sotimisen ja kulttuuritalon rakentamisesta keksintöjen monipuoliselle uralle…

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Uneksimista kulttuuritalon avajaisista

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Uneksimista kulttuuritalon avajaisista

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Kirjoittanut Vieraskynä 10.10.2026 10:10 0

Ensin on normaali ajattelumaailma, sitten on unimaailma. Minä ainakin näen joka yö mitä ihmeellisempiä unia ja seikkailuja, joita on joskus kokenut tai luulee kokeneensa.

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Nuorisotalon biljardikerho

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Nuorisotalon biljardikerho

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Kirjoittanut Vieraskynä 22.8.2026 18:44 0

Biljardikerho on hyvissä voimissa,
kahdesti viikossa ollaan tosi toimissa. Silloin pyyhitään unen rippeet silmistä,
ettei myöhästytä Veijon vitsistä. Porukan vetäjä kultamitalin sai,
hän on sen ansainnut tottakai.

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Asuntoautoilua

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Asuntoautoilua

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Kirjoittanut Vieraskynä 3.8.2026 08:00 0

On tuo asuntoauto oivallinen tapa lomailla ja matkustaa. Ei tarvitse varata etukäteen asuntoa, se on aina mukana.

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Valehtelijan klubilla huonomuistisuutta?

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Valehtelijan klubilla huonomuistisuutta?

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Kirjoittanut Vieraskynä 5.6.2026 11:17 0

TV lähettää joka torstai ohjelman Eduskunnan kyselytunti (eli oikealta nimeltään oikeastaan Valehtelijain klubi). Siellä edustajat hiillostavat ministereitä. Kysyjällä on minuutti aikaa esittää asiansa.

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“Kusti polkee, posti kulkee”

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“Kusti polkee, posti kulkee”

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Kirjoittanut Vieraskynä 18.5.2026 18:29 0

Eräs tuttavani sanoi ihmetelleensä, että onko joulu muutettu huhtikuulle, kun erään ystävänsä lähettämä joulutervehdyskortti tuli äskettäin postissa. Hän tutki korttia tarkemmin, niin se oli postitettu joulukuussa, kuten ohjeet olivat.

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