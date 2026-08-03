Asuntoautoilua

Vieraskynä

On tuo asuntoauto oivallinen tapa lomailla ja matkustaa…

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Valehtelijan klubilla huonomuistisuutta?

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Valehtelijan klubilla huonomuistisuutta?

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Kirjoittanut Vieraskynä 5.6.2026 11:17 0

TV lähettää joka torstai ohjelman Eduskunnan kyselytunti (eli oikealta nimeltään oikeastaan Valehtelijain klubi). Siellä edustajat hiillostavat ministereitä. Kysyjällä on minuutti aikaa esittää asiansa.

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“Kusti polkee, posti kulkee”

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“Kusti polkee, posti kulkee”

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Kirjoittanut Vieraskynä 18.5.2026 18:29 0

Eräs tuttavani sanoi ihmetelleensä, että onko joulu muutettu huhtikuulle, kun erään ystävänsä lähettämä joulutervehdyskortti tuli äskettäin postissa. Hän tutki korttia tarkemmin, niin se oli postitettu joulukuussa, kuten ohjeet olivat.

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Kynänkuljettajan vinkeillä yläilmoihin

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Kynänkuljettajan vinkeillä yläilmoihin

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Kirjoittanut Vieraskynä 27.4.2026 15:58 0

"Niin kauan minä tramppaan tämän kylän raittia, kun kenkäni pohjat kestää". Nyt kun kulttuuritalon rakentaminen on vielä lähtökuopissa, voisi suunnittelija palata työpöytänsä ääreen ja täydentää suunnitelmaansa.

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Pääsiäinen meni ja kesä on tulossa

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Pääsiäinen meni ja kesä on tulossa

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Kirjoittanut Vieraskynä 9.4.2026 17:08 0

Pääsiäinen tuli ja meni. Pääsiäinen on suuri kristillinen juhla, joka perustuu Raamatun kertomuksiin Jeesuksesta. Sen merkitys on tärkeä eri kirkkokuntien kristityille.

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Velka suurenee ja maksajat vähenee

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Velka suurenee ja maksajat vähenee

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Kirjoittanut Vieraskynä 25.3.2026 13:44 0

Ei hättäillä, kyllä se kulttuuritalo vielä joskus valmistuu. Nytkin kävelin tontin ohi, niin siellä oli työkoneisto paikan päällä. Varmaan valmiina aloittamaan työt, kunhan luvat on saatu.

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