Vuohtomäen pienviljelijäyhdistyksen juhlavuosi, hienomekaanikko Aino sekä Ahjon perustaminen

Sonja Röytiö

Pyhäjärvi ennen wanahaan -palstalla palataan muistelemaan menneiden vuosien tapahtumia aina kahdenkymmenenviiden, viidenkymmenen sekä sadan vuoden päähän vanhojen lehtiartikkeleiden siivittämänä…

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Pyhäjärvi ennen wanahaan -palstalla palataan muistelemaan menneiden vuosien tapahtumia aina kahdenkymmenenviiden, viidenkymmenen sekä sadan vuoden päähän vanhojen lehtiartikkeleiden siivittämänä.

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