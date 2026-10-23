Poliisi kädetön ilkivallan suhteen, koska siitä ei ilmoiteta poliisille asti

Sonja Röytiö

Viime aikoina sosiaalisen median paikallisissa ryhmissä tapetilla on ollut nuorten tekemä ilkivalta. Myös toimitukseemme vinkattiin keskustassa asutusalueella pitkään jatkuneesta häiriköinnistä. Kysyimme poliisilta aiheesta ja kävi ilmi, että vaikka ilkivalta onkin rangaistava teko, ilmoitetaan siitä usein erinäisille keskustelupalstoille, mutta harvemmin poliisille asti.

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