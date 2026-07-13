Lukijapalaute johti mittanauhan ääreen – näin leveitä ovat Pyhäjärven kauppojen parkkiruudut 

Jenna Qvick

Ovatko kauppojen parkkiruudut liian kapeita nykyautoille? Pyhäjärven Sanomat mittasi kolmen liikkeen pysäköintiruudut ja vertasi tuloksia suunnitteluohjeisiin.  

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