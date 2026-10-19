Horjuva terveydenhuolto

Vieraskynä

Seitsenkymmenluvun terveysuudistus meni sujuvasti, hyvin…

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

esa ovaskainen, lääkkeet, lääkkeiden hinta, pittää sannoo, ruotsi, toimeentulo esa ovaskainen, lääkkeet, lääkkeiden hinta, pittää sannoo, ruotsi, toimeentulocamilo-jimenez-Pll7AP6NFpY-unsplash

Tiukka aika

Tilaajille

Tiukka aika

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 13.6.2026 06:00 0

Monet kamppailevat toimeentulo-ongelmien kanssa jatkuvasti. Valtio on velkaa suunnattomasti ulkomaisille pankeille, jolloin on raavittava viimeisetkin rovot ihmisparkojen varoista. Tämän tasoisen elintason ylläpito on vaikeaa, melkeinpä mahdotonta.

lukijalta, mielipide, pittää sannoo, tenho haavisto lukijalta, mielipide, pittää sannoo, tenho haavistopatrick-fore-0gkw_9fy0eQ-unsplash

Toisten kunnioitus

Tilaajille

Toisten kunnioitus

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 13.1.2026 11:14 0

Oli järkyttävää, kuinka voi sivistyneessä valtiossa olla epäinhimillisiä ihmisiä. Leppäharjun Raijalle kiitos, kun toit asian julkisuuteen ja kerroit kuinka eräs somessa toivoi sinulle tuskallista kuolemaa sekä palavan sinun helvetissä.

pittää sannoo, tenho haavisto pittää sannoo, tenho haavistocamilo-jimenez-Pll7AP6NFpY-unsplash

Pittää sannoo avoimuudesta

Tilaajille

Pittää sannoo avoimuudesta

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 26.9.2025 12:00 0

Oli viime Pyhäjärven Sanomissa kaksikin kirjoitusta avoimuudesta. Se puuttuu valtuutetuilta ainakin osalta täysin. Jos tulee esimerkiksi somessa vaikea asia, niin ei kommentoida lainkaan.

avoimuus, lukijalta, lukijoilta, päätöksenteko, pittää sannoo, tapio lipsonen avoimuus, lukijalta, lukijoilta, päätöksenteko, pittää sannoo, tapio lipsonencamilo-jimenez-Pll7AP6NFpY-unsplash

Avoimuus tärkeää päätöksenteossa

Tilaajille

Avoimuus tärkeää päätöksenteossa

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 23.9.2025 10:48 0

Avoimuus vahvistaa päätöksentekoa. Julkinen valta saadaan vaaleissa. Valta ei tarkoita valtaa valituille henkilöille, vaan antaa mandaatin palvella. Tuo on hyvä muistaa, ettei päätöksentekoa ohjaa miellyttäminen vaan asiantuntemus.

pittää sannoo, seppo kinnunen pittää sannoo, seppo kinnunencamilo-jimenez-Pll7AP6NFpY-unsplash

Iso kaunis lakipaketti

Tilaajille

Iso kaunis lakipaketti

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 5.9.2025 07:00 0

Kun USA:n autoritäärinen presidentti Trump määräsi liittovaltion veronkevennyksistä ja tuontitulleista, lähes huomiotta jäi niiden vääjäämättömänä seurauksena tuleva valtionvelan kasvu. Hän nimitti tätä kokonaisuutta ”Isoksi kauniiksi lakipaketiksi”.

Jätä kommentti