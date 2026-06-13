Tiukka aika

Vieraskynä

Monet kamppailevat toimeentulo-ongelmien kanssa jatkuvasti…

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Toisten kunnioitus

Tilaajille

Toisten kunnioitus

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 13.1.2026 11:14 0

Oli järkyttävää, kuinka voi sivistyneessä valtiossa olla epäinhimillisiä ihmisiä. Leppäharjun Raijalle kiitos, kun toit asian julkisuuteen ja kerroit kuinka eräs somessa toivoi sinulle tuskallista kuolemaa sekä palavan sinun helvetissä.

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Pittää sannoo avoimuudesta

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Pittää sannoo avoimuudesta

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Kirjoittanut Vieraskynä 26.9.2025 12:00 0

Oli viime Pyhäjärven Sanomissa kaksikin kirjoitusta avoimuudesta. Se puuttuu valtuutetuilta ainakin osalta täysin. Jos tulee esimerkiksi somessa vaikea asia, niin ei kommentoida lainkaan.

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Avoimuus tärkeää päätöksenteossa

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Avoimuus tärkeää päätöksenteossa

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Kirjoittanut Vieraskynä 23.9.2025 10:48 0

Avoimuus vahvistaa päätöksentekoa. Julkinen valta saadaan vaaleissa. Valta ei tarkoita valtaa valituille henkilöille, vaan antaa mandaatin palvella. Tuo on hyvä muistaa, ettei päätöksentekoa ohjaa miellyttäminen vaan asiantuntemus.

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Iso kaunis lakipaketti

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Iso kaunis lakipaketti

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Kirjoittanut Vieraskynä 5.9.2025 07:00 0

Kun USA:n autoritäärinen presidentti Trump määräsi liittovaltion veronkevennyksistä ja tuontitulleista, lähes huomiotta jäi niiden vääjäämättömänä seurauksena tuleva valtionvelan kasvu. Hän nimitti tätä kokonaisuutta ”Isoksi kauniiksi lakipaketiksi”.

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Velkaa ja turvattomuutta

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Velkaa ja turvattomuutta

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Kirjoittanut Vieraskynä 28.6.2025 08:00 0

Poliittisen eliittimme tämänhetkinen askartelu pyörii valtion velan ja verotuksen aihepiireissä. Valtiovarainministeri Purra totesi, että hyväosaisille ja -varaisille myönnetyt veronalennukset tehtiin, koska nyt niihin on rahoitus.

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