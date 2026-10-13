Viikon 43 kysymys: Kannattaako unelmia toteuttaa luotolla?

Kelirikko oli haitannut arkea alle puolella viime viikon kysymykseen vastanneista. Niillä ketkä sattuvat asumaan huonojen teiden varsilla, haasteita on ollut muidenkin puolesta. Tällä viikolla kysymme, kannattaako unelmia toteuttaa luotolla? Vastaa viikon kysymykseen, kommentoi ja kurkkaa minkälaista keskustelua viime viikon kysymys kirvoitti.
Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikoittain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan.
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Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus.
Näin viime viikolla vastattiin:
Onko kelirikko aiheuttanut ongelmia arkeesi?
Kyllä 44 % | Ei 56 % (Vastauksia yhteensä 34)
Kyllä
“Tiet on niin huonossa kunnossa, että pelottaa autojen rikkoutuvan. Komun tielle ei uskalla enää edes yrittää.”
“Kylätiet kuin pommituksen jäljiltä.”
“Iskarit paukkuu ja jouset tulee konepellistä läpi!”
Ei
“Onneksi!”
“Ei omalla kohtaa kun menoni ovat pitkälti asvalttia pitkin. Vaan on se kumma, vaikka paskaa säätä pitääkin, että vuonna 2026 Suomessa tiestöt voivat olla siinä kunnossa mitä nyt tuolla Komulla ovat olleet.”
“Taksi tuo, taksi vie.”