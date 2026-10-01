Komuntie “katastrofaalisessa kunnossa”

Jaana Koski

Koululaisliikenne Pyhäjärven Komuntiellä on vaarantunut, eikä henkilöautoillakaan pääse liikkumaan tiellä ongelmitta.

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Kolmen auton ketjukolari – koulubussin perään ajettiin

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Kolmen auton ketjukolari – koulubussin perään ajettiin

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Kirjoittanut Jaana Koski 12.9.2025 11:17 0

Torstaina Kiuruvedentiellä tapahtuneessa kolarissa oli osallisena kierrokselta palaamassa ollut koulukuljetusauto. 

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Teiden talvikunnossapito puhututtaa – Jatkuva lumisade hankalin

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Teiden talvikunnossapito puhututtaa – Jatkuva lumisade hankalin

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Kirjoittanut Kirsi Haapea 22.1.2024 11:25 0

Teiden ja katujen talvikunnossapidosta valitettiin kovasti ennen tammikuun pakkasjaksoa. Lunta tuli kerralla paljon eikä sitä ehditty aurata riittävän nopeasti.

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Monta väylää palautteelle maanteiden kunnosta

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Monta väylää palautteelle maanteiden kunnosta

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Kirjoittanut Jaana Koski 2.2.2023 10:00 0

Liikenteen asiakaspalvelu tiedottaa, että tienkäyttäjien ilmoitukset maanteiden kunnosta välittyvät nyt eteenpäin entistä nopeammin. Perinteisen asiakaspalvelun rinnalle ovat tulleet sähköinen Palauteväylä ja virtuaalinen asiakasneuvoja Tempo.

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Yksityisteiden perusparannukseen isompia tukia jaossa vuosina 2023-2025

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Yksityisteiden perusparannukseen isompia tukia jaossa vuosina 2023-2025

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Kirjoittanut Jaana Koski 6.1.2023 07:00 0

Valtionavustuksia yksityisteiden perusparannuksiin myönnetään vuosina 2023–2025 tavallista paremmilla avustusprosenteilla. Avustusta voi hakea Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta.   Valtioneuvosto on 8.12.

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Muuta meille – töitä on!

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Muuta meille – töitä on!

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Kirjoittanut Jaana Koski 8.11.2022 11:33 1

Työvoimahallinnon tilastojen perusteella Nivala-Haapajärven seutukunnassa on pulaa työnhakijoista useilla aloilla. Työnhakijoita oli Pohjois-Pohjanmaalla syyskuun lopussa 8500 vähemmän kuin vuosi sitten.

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