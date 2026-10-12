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Lukijan kuvat: Hiijjen Pelimannit Kesäillan kattauksessa Oulussa

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Lukijan kuvat: Hiijjen Pelimannit Kesäillan kattauksessa Oulussa

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 17.8.2026 18:39 0

Pelimanniyhtye Hiijjen Pelimannit esiintyi Oulussa Kesäillan kattauksessa. Tapahtuma oli osana Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuotta.     Kuvat: Marja Autio

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Ilkivaltaa Ruotasen lintutornilla

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Ilkivaltaa Ruotasen lintutornilla

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 26.6.2026 18:33 0

Ruotasen lintutornin opasteet, penkit ja pöytä oli heitelty metsään.

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Traakkipuu kurkottelee seuraavaan kerrokseen

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Traakkipuu kurkottelee seuraavaan kerrokseen

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Kirjoittanut Vieraskynä 16.4.2026 07:00 0

Traakkipuu on löytänyt portaikosta suotuisan kasvupaikan.

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Lukijan kuvat: Sumuisia hiihtomaisemia

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Lukijan kuvat: Sumuisia hiihtomaisemia

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 8.3.2026 08:03 0

Markku Vuojolainen lähetti toimitukseemme maaliskuun ensimmäisenä päivänä muutamia latukuvia Kätkytniemestä Vuohtomäelle päin.

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Lukijan kuva: Auringon maalaama maisema

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Lukijan kuva: Auringon maalaama maisema

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Kirjoittanut Vieraskynä 10.2.2026 07:00 0

Merja Liuska ikuisti kauniin auringonlaskun Niemelänrannassa. 

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