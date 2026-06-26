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Kirjoittanut Vieraskynä 16.4.2026 07:00 0

Traakkipuu on löytänyt portaikosta suotuisan kasvupaikan.

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 8.3.2026 08:03 0

Markku Vuojolainen lähetti toimitukseemme maaliskuun ensimmäisenä päivänä muutamia latukuvia Kätkytniemestä Vuohtomäelle päin.

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Kirjoittanut Vieraskynä 10.2.2026 07:00 0

Merja Liuska ikuisti kauniin auringonlaskun Niemelänrannassa. 

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Kirjoittanut Vieraskynä 31.1.2026 07:00 0

Maija Aaltokoski lähetti toimitukseen kuvan jukkapalmustaan, joka ulottuu jo kattoon saakka.

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 6.12.2025 07:30 0

Pyhäjärven Sanomien arkistokaapin kätköistä löytyi taannoin kirjekuori täynnä vanhoja toimitukselle tuotuja valokuvia. Pienen selvittelyn jälkeen kuori pääsi toimitetuksi takaisin oikean perheen käsiin.

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