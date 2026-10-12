Hyvä toimintakyky mahdollistaa omannäköisen arjen

Vieraskynä

Hyvä toimintakyky ei ole vain fyysistä selviytymistä. Se mahdollistaa omannäköisen elämän ja itselle merkitykselliset asiat, kuten marjastamisen, ystävien tapaamisen, lastenlasten kanssa leikkimisen tai aamukahvin keittämisen omassa keittiössä.

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