Pyhäjärven naisvoimistelun omaleimaisuus näkyi juhlanäytöksessä

Jaana Koski

Pyhäjärven naisvoimistelijoilla on 70-vuotinen historia Pyhäjärvellä. Juhlanäytös oli eri ikäisten harrastajien ja ryhmien yhteen hioma elämys katsojille.

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