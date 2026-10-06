Paikallislehti tutuksi pienestä pitäen

Jaana Koski

Esikoululaiset saivat vieraakseen paikallislehden päätoimittajan, joka toi heijastimet koulutien turvaksi…

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

esikoulu, esikoululaiset, eskari, heijastimet, heijastinpäivä, ikosen koulu, paikallislehti esikoulu, esikoululaiset, eskari, heijastimet, heijastinpäivä, ikosen koulu, paikallislehtiEskarit_Jaana_3

Heijastinpäiväksi heijastimet heilumaan – ja paikallislehti tutuksi

Tilaajille

Heijastinpäiväksi heijastimet heilumaan – ja paikallislehti tutuksi

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 1.10.2025 17:36 0

Lokakuun ensimmäisenä päivänä vietetään heijastinpäivää. Pyhäjärven Sanomat lahjoitti uusille esikoululaisille heijastimet turvaksi koulutielle. Samalla tehtiin pieni kurkistus paikallislehteen. 

esikoulu, eskari, heijastinpäivä, ikosen koulu, liikenneturva esikoulu, eskari, heijastinpäivä, ikosen koulu, liikenneturvaEskarit2024syksy_Jaana

Eskareille turvaa syksyn hämärtyessä

Tilaajille

Eskareille turvaa syksyn hämärtyessä

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 20.9.2024 08:00 0

Syksyn edetessä hämärä laskeutuu yhä aiemmin. Jalankulkijoita ja pyöräilijöitä on hankalinta havaita juuri syksyisin, kun lumi ei ole vielä saapunut maisemaa valaisemaan. Esikoululaiset saivat heijastimet turvaksi koulutielle. 

esikoulu, esikoululaiset, eskarit, ikosen koulu, lukutaito, mediakasvatus esikoulu, esikoululaiset, eskarit, ikosen koulu, lukutaito, mediakasvatusEskarit2_Jaana

Paikallislehti tutuksi pienestä pitäen

Tilaajille

Paikallislehti tutuksi pienestä pitäen

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 29.1.2024 18:58 0

Pyhäjärven Sanomat on perinteisesti lahjoittanut esikoululaisille heijastimet tuomaan turvaa koulutielle. Samalla kun heijastimia jaettiin, keskustelimme eskarilaisten kanssa paikallislehdestä.

Jätä kommentti