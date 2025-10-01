Heijastinpäiväksi heijastimet heilumaan – ja paikallislehti tutuksi

Jaana Koski

Lokakuun ensimmäisenä päivänä vietetään heijastinpäivää. Pyhäjärven Sanomat lahjoitti uusille esikoululaisille heijastimet turvaksi koulutielle. Samalla tehtiin pieni kurkistus paikallislehteen. 

ikosen koulu, koulu, peruskoulu, salmen koulu ikosen koulu, koulu, peruskoulu, salmen koulukoulukurkistus_Jaana

Kurkistamme koululle: Opettajanhuoneen uusia kasvoja

Kurkistamme koululle: Opettajanhuoneen uusia kasvoja

Kirjoittanut Jaana Koski 15.9.2025 18:46 0

Perusopetuksen parissa Pyhäjärvellä aloitti tänä syksynä työnsä ainakin yhdeksän uutta henkilöä. Heille lähettämiimme haastattelukysymyksiin saimme vastaukset viideltä.

kesälehti, kuntahistoria, paikallislehti, palkinto, pyhäjärven sanomat, visa kesälehti, kuntahistoria, paikallislehti, palkinto, pyhäjärven sanomat, visaKesalehtivisa2025

Kuinka hyvin tunnet paikallislehtesi? -visassa kuusi oikein vastannutta

Kuinka hyvin tunnet paikallislehtesi? -visassa kuusi oikein vastannutta

Kirjoittanut Sonja Röytiö 7.7.2025 13:29 0

Pyhäjärven Sanomien tämänvuotisessa Kesälehdessä julkaistiin 70-vuotisjuhlavuotemme kunniaksi visa, jossa lukijamme pääsivät testaamaan niin paikallislehti- kuin paikallistietämystäänkin.

ikosen koulu, kesä, maria-leena mehtälä, pyhäjärven lukio, rehtori, salmen koulu, tiina ahola, tuija vanha-aho ikosen koulu, kesä, maria-leena mehtälä, pyhäjärven lukio, rehtori, salmen koulu, tiina ahola, tuija vanha-ahotapio-haaja-YwfXOmnfdqs-unsplash

Rehtoreiden kesäajatuksia ja katsaus kuluneeseen lukuvuoteen

Rehtoreiden kesäajatuksia ja katsaus kuluneeseen lukuvuoteen

Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 19.6.2025 07:00 0

Pyhäjärven rehtorit kertovat kesälomasuunnitelmistaan ja tarjoavat rehtorin näkökulmaa sekä ajatuksia menneestä lukuvuodesta.

70 vuotta, anne laitila, juhlavuosi, kesänavaus, paikallislehti, pyhäjärven sanomat, pyhäjärvi, pyhäsalmi 70 vuotta, anne laitila, juhlavuosi, kesänavaus, paikallislehti, pyhäjärven sanomat, pyhäjärvi, pyhäsalmipskesatapahtuma04_sakari

Juhlavuoden humua

Juhlavuoden humua

Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 6.6.2025 09:00 0

Pyhäjärven Sanomien kesänavausta vietettiin kakkukahvien merkeissä keskiviikkona. Toimituksen tiloissa hörpättiin kakkukahvit keskiviikkona 4.6. Pyhäjärven Sanomien perinteisessä kesänavauksessa.

hiisitarina, ikosen koulu, kotiseutu, MOK, monialainen oppimiskokonaisuus, vaalit hiisitarina, ikosen koulu, kotiseutu, MOK, monialainen oppimiskokonaisuus, vaalitMOK_KirsiLehtosaari4

Kotiseutu tutuksi – monialainen oppimiskokonaisuus toteutettiin yhteistyössä ja yli oppiainerajojen

Kotiseutu tutuksi – monialainen oppimiskokonaisuus toteutettiin yhteistyössä ja yli oppiainerajojen

Kirjoittanut Jaana Koski 6.5.2025 10:15 0

Ikosen koulun ekaluokkalaisten monialaisen oppimiskokonaisuuden teemana oli tänä keväänä Pyhäjärvi. Kotiseutuun tutustuttiin yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

