Pyhäjärven Pilkkijöille menestystä Kuopion Maljalahden SM-kilpailussa

Sonja Röytiö

Kuopiossa kilpailtiin SM-laituripilkin mestaruuksista lauantaina 19. syyskuuta lähes 370 kilpailijan voimin.

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