Kuvamuistoja vuodelta 1986

Toimitus Pyhäjärven Sanomat

Negatiiviskannerin käsittelyssä tällä kertaa Pyhäjärven Sanomien arkiston kätköjä vuodelta 1986…

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1966, 1967, 1968, 1969, 1970, lehtileike, pyhäjärven sanomat 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, lehtileike, pyhäjärven sanomatPySa 1955-1975 SR-122

Lehden kaksi ensimmäistä vuosikymmentä lehtileikkeinä osa 3: Eloa Pyhäjärvellä vuosina 1966–1970

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 31.12.2025 07:00 0

Pyhäjärven Sanomien juhlavuoden kunniaksi kokosimme paloja elämästä Pyhäjärvellä menneinä vuosikymmeninä paikallislehden sivuilta. Julkaisemme lehtileikkeitä verkkosivuillamme neljässä osassa vuosilta 1955–1975. 

1961, 1962, 1963, 1964, 1965, lehtileike, pyhäjärven sanomat 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, lehtileike, pyhäjärven sanomatPySa 1955-1975 SR-169

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Pyhäjärven Sanomien juhlavuoden kunniaksi kokosimme paloja elämästä Pyhäjärvellä menneinä vuosikymmeninä paikallislehden sivuilta. Julkaisemme lehtileikkeitä verkkosivuillamme neljässä osassa vuosilta 1955–1975.    

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Pyhäjärven Sanomien juhlavuoden kunniaksi kokosimme paloja elämästä Pyhäjärvellä menneinä vuosikymmeninä paikallislehden sivuilta. Julkaisemme lehtileikkeitä verkkosivuillamme neljässä osassa vuosilta 1955–1975.

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