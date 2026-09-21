Pyhäjärven laulu soi Pohjoinen pohjanmaamme -konsertissa

Jenna Qvick

Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoteen liittyvässä Pohjoinen Pohjanmaamme -konsertissa kuultiin Pyhäjärven laulu. Konsertissa kuultiin myös muita Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja alueiden lauluja.

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