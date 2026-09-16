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Jokikylä-Ruhkala on Vuoden kylä

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Jokikylä-Ruhkala on Vuoden kylä

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Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 14.7.2026 11:54 0

Vuoden kyläksi palkittiin tämän vuoden Ollintuokiossa Jokikylä-Ruhkala. Puheenjohtaja Esa Heinonen kiittelee kyläyhdistyksen huippuporukkaa.   Kihupäivien yhteydessä pidetyssä Ollintuokiossa palkittiin perinteiseen tapaan Vuoden kylä.

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Kylille turvaa tuilla – Keskipiste-Leaderilta Pyhäjärvelle 9518 euroa

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Kylille turvaa tuilla – Keskipiste-Leaderilta Pyhäjärvelle 9518 euroa

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 14.5.2026 07:00 0

Keskipiste-Leader myönsi toukokuun kokouksessaan yritys- ja hanketukia reilun 126 000 euron edestä. Pyhäjärvisille kylille myönnettiin tukea defibrillaattorien hankintaan.

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Nälkä ajaa ilveksiä kotipihoihin Pyhäjärvellä – RHY toivoo ilmoituksia havainnoista

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Nälkä ajaa ilveksiä kotipihoihin Pyhäjärvellä – RHY toivoo ilmoituksia havainnoista

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 13.1.2026 07:30 0

Pyhäjärvellä on tehty useampia ilveshavaintoja niin asutusalueilla kuin kotitalojen pihoissakin. Pyhäjärven riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Kopponen näkee, että kynnys ilmoittaa havainnoista on kasvanut ilveskannan rinnalla.

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 Toukosiunaus Jokikylässä

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 Toukosiunaus Jokikylässä

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Kirjoittanut Kirsi Haapea 29.5.2021 10:48 0

Vuoden koronatauon jälkeen siunattiin kevään kylvöt perinteisessä Toukosiunaus- tapahtumassa Jokikylässä Kosken tilan pellolla perjantaina. Eläkeliiton Pyhäjärven yhdistys vuorottelee Toukosiunausta Kiuruveden yhdistyksen kanssa.

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Jäljet todettu sudelle kuuluviksi

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Jäljet todettu sudelle kuuluviksi

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Kirjoittanut Jenni Kankaanpää 6.1.2021 16:49 0

Susikeskustelu on käynyt viime viikkoina verkossa kuumana. Havainnoista on tiedotettu aktiivisesti esimerkiksi eri Facebook ryhmissä.

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