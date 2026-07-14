Jokikylä-Ruhkala on Vuoden kylä

Joonas Kärkkäinen

Vuoden kyläksi palkittiin tämän vuoden Ollintuokiossa Jokikylä-Ruhkala…

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Kylille turvaa tuilla – Keskipiste-Leaderilta Pyhäjärvelle 9518 euroa

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Kylille turvaa tuilla – Keskipiste-Leaderilta Pyhäjärvelle 9518 euroa

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 14.5.2026 07:00 0

Keskipiste-Leader myönsi toukokuun kokouksessaan yritys- ja hanketukia reilun 126 000 euron edestä. Pyhäjärvisille kylille myönnettiin tukea defibrillaattorien hankintaan.

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Vuoden kyliä on nyt kaksi – Onnittelut Lohvankylä ja Liittoperä

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Vuoden kyliä on nyt kaksi – Onnittelut Lohvankylä ja Liittoperä

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Kirjoittanut Jaana Koski 15.7.2025 09:09 0

Pyhäjärvi-Seuran Ollintuokio järjestettiin tänä vuonna kaivoksen ruokalalla. Juhlassa julkistettiin vuoden kylä 2025.

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Vuoden parasta kylää etsitään Pohjois-Pohjanmaalla

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Vuoden parasta kylää etsitään Pohjois-Pohjanmaalla

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Kirjoittanut Jaana Koski 15.2.2023 18:10 0

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry etsii taas maakunnan parasta kylää. Voittajakylä palkitaan rahapalkinnolla ja kiertopalkinnolla. Pohjois-Pohjanmaan paras kylä pääsee edustamaan maakuntaa Suomen Vuoden Kylä 2024 -kilpailuun.

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 Toukosiunaus Jokikylässä

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 Toukosiunaus Jokikylässä

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Kirjoittanut Kirsi Haapea 29.5.2021 10:48 0

Vuoden koronatauon jälkeen siunattiin kevään kylvöt perinteisessä Toukosiunaus- tapahtumassa Jokikylässä Kosken tilan pellolla perjantaina. Eläkeliiton Pyhäjärven yhdistys vuorottelee Toukosiunausta Kiuruveden yhdistyksen kanssa.

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Mikä on maakunnan paras kylä vuonna 2021?

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Mikä on maakunnan paras kylä vuonna 2021?

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 20.4.2021 18:00 0

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry pyytää maakunnan kylä- ja asukasyhdistyksiä ilmoittautumaan ehdokkaaksi Vuoden Kylä 2021 -kilpailuun.

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