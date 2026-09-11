Kunnat ilmaisivat yhteisen huolensa Reisjärven sote-palvelujen puolesta

Jaana Koski

Reisjärvi, Kärsämäki, Haapajärvi ja Pyhäjärvi ovat laatineet yhteisen kannanoton ja arviointipyynnön Reisjärven sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelurakenteen muutosten kokonaisvaikutuksista.

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