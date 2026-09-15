Saatavilla mutta saavuttamattomissa

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Jaana Koski

Tuntuu siltä, kuin kukaan ei pysähtyisi näissä säästötalkoissa miettimään kokonaiskustannuksia.

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Hyvä tulos – heikkenevät palvelut

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Ei kiirettä kiireelliseen arvioon

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