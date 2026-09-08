Vuoden nuori yrittäjä 2026: MKA Urakointi Oy, Mika Aaltokoski

Toimitus Pyhäjärven Sanomat

Onnittelupuhe Vuoden nuorelle yrittäjälle Mika Aaltokoskelle Pyhäjärven yrittäjien juhlagaalassa.

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