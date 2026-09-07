Drooneja Pyhäjärvellä – käynnissä sähköverkon tarkastustyö

Jaana Koski

Syys-lokakuussa Elenian verkkoalueella tarkastetaan sähkölinjojen ja sähköpylväiden kuntoa droonien avulla.

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Muuntamokopin tulipalo katkoi sähköjä Kirkonkylällä

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 17.11.2023 08:00 0

Verkkopalveluyhtiö Elenia asennutti torstaina Hiidenniemelle sähkönverkon ilmajohtoihin lintuvaroittimet, joiden tarkoituksena on suojella erityisesti Suomen kansallislintua. Asennuksesta vastasivat Omexomin Pietari Tikka ja Lasse Rytky.

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