Se salaisuus

Vieraskynä

Elämän vaikeuksista ja sairauksista huolimatta, väärinymmärrysten keskelläkin, tämä Raamatun kohta oli vaimon lempijakeita.

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

helluntaiseurakunta, kirsti jauhiainen, sunnuntain sana helluntaiseurakunta, kirsti jauhiainen, sunnuntain sanaanton-darius-fihChBnBvyU-unsplash

Luvattu voima

Tilaajille

Luvattu voima

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 7.6.2026 06:00 0

Luukas kertoo kahdesta miehestä (Luuk. 24:14–32), he olivat matkalla Emmaukseen Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen. Miesten mieliala oli murheellinen ja lannistettu, sillä heidän unelmansa näyttivät olevan murskana.

helluntaiseurakunta, Jumalan sana, kevät, kylvö, Marjatta Saastamoinen, pyhäjärven helluntaiseurakunta, sana, siemen, siemenet, sunnuntain sana, taimi, usko, uskon siemen helluntaiseurakunta, Jumalan sana, kevät, kylvö, Marjatta Saastamoinen, pyhäjärven helluntaiseurakunta, sana, siemen, siemenet, sunnuntain sana, taimi, usko, uskon siementaimia itämässä

Siemenet itävät

Tilaajille

Siemenet itävät

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 10.5.2026 07:07 0

Kevät on aikaa, jolloin siemenet laitetaan multaan. Erilaisia ruukkuja ja alustoja on pitkin kotia. Harrastus on usein koko perheen yhteinen. Ilman valoa, lämpöä ja vettä ne eivät selviä.

eero komu, helluntaiseurakunta, sunnuntain sana eero komu, helluntaiseurakunta, sunnuntain sanajonas-allert-XQS7gc1CaqI-unsplash

Jeesus, muista minua

Tilaajille

Jeesus, muista minua

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 15.3.2026 06:00 0

Sinä yönä kaikki pimeyden voimat olivat liikkeellä. Jeesus vangittiin ja tuotiin neuvoston eteen. Ylipapit etsivät syytä mistä tuomita, mutta todisteet olivat ristiriitaisia.

helluntaiseurakunta, lapsityöntekijä, sunnuntain sana, teija niemelä helluntaiseurakunta, lapsityöntekijä, sunnuntain sana, teija niemeläoleksii-piekhov-q2HPsI_UK5g-unsplash

Käske minun tulla tykösi vettä myöten

Tilaajille

Käske minun tulla tykösi vettä myöten

Tilaajille
Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 15.2.2026 06:00 0

Matt. 14:24-33 Mutta venhe oli jo monen vakomitan päässä maasta, aaltojen ahdistamana, sillä tuuli oli vastainen. Ja neljännellä yövartiolla Jeesus tuli heidän tykönsä kävellen järven päällä.

helluntaiseurakunta, kirsti jauhiainen, sunnuntain sana helluntaiseurakunta, kirsti jauhiainen, sunnuntain sanazac-durant-_6HzPU9Hyfg-unsplash

Elävä toivo

Tilaajille

Elävä toivo

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 18.1.2026 06:00 0

”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa laupeudessaan hän on Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon” 1. Piet 1:3.

Jätä kommentti