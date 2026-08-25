Pyhäjärvi oli 1500-luvulla sukujen hautomo

Jaana Koski

Mies aitan portailla ilman paitaa.Kun sukututkijat saavat käyttöön isälinjaa selvittävien Y-DNA -testien tuloksia, sukujen historiaa voidaan selvittää kauemmaksi kuin kirkon kirjat ulottuvat. Väitöskirjatutkija Ari Kolehmaista kiinnostavat myös Pyhäjärven suvut.

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Lyömätön Kädenlyönti tekee paluun valkokankaalle 

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Lyömätön Kädenlyönti tekee paluun valkokankaalle 

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 23.6.2026 12:00 0

Yli 20 vuotta sitten Teatteri KesäHeinän Kädenlyönti-kantaesitys näki päivänvalon ja sai ensimmäisenä kesänä jopa 4000 teatterikatsojaa. Elokuussa Kädenlyöntiä päästään katsomaan valkokankaalta ensikertaa Pyhän Ristin kirkossa.

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JEDUsta valmistui tänä keväänä kuusi pyhäjärvistä – onnea valmistuneille!

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JEDUsta valmistui tänä keväänä kuusi pyhäjärvistä – onnea valmistuneille!

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 22.5.2026 13:39 0

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDUsta valmistui tänä keväänä kaikkiaan 526 opiskelijaa, joista 463 antoi luvan nimensä julkaisemiseen. Pyhäjärvisiä valmistui Haapajärven, Haapaveden, Nivalan ja Ylivieskan toimipisteistä.

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Nurmesjärven metsästysseura 50 vuotta: rauhallista ja yhteisöllistä eloa metsästysmailla

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Nurmesjärven metsästysseura 50 vuotta: rauhallista ja yhteisöllistä eloa metsästysmailla

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 2.12.2025 10:30 0

Kolmen kunnan alueella toimiva Nurmesjärven Metsästysseura perustettiin 50 vuotta sitten kolmen miehen toimesta, yksi näistä perustajajäsenistä on Aulis Kankaanpää. Voisi sanoa, että metsästys ja Nurmesperä ovat olleet miehen mukana läpi elämän.

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3K-hankkeeseen vahvaa energiaosaamista – Pekka Matilainen aloittaa projektipäällikkönä

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3K-hankkeeseen vahvaa energiaosaamista – Pekka Matilainen aloittaa projektipäällikkönä

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 24.10.2025 07:00 0

Nyt lokakuussa käynnistyneeseen kolmen kunnan yhteiseen 3K-hankkeeseen valittiin projektipäälliköksi jyväskyläläinen Pekka Matilainen. Kehittämishankkeen tavoitteena on houkutella alueelle vihreän siirtymän investointeja.

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 30.9.2025 09:10 0

Maaseutulautakunta valitsi Pyhäjärven maaseutuasiamiehen Pyhäjärven, Haapajärven ja Reisjärven maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen maaseutujohtajaksi. Uuteen virkaansa tuleva maaseutujohtaja lähtee luottavaisin mielin.

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