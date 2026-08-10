Maisemaa halkova Harjulinja jakaa mielipiteet

Jaana Koski

Kolme miestä torilla.Torilla kerättiin jo toistamiseen nimiä kuntalaisaloitteeseen kansanäänestyksen järjestämisestä Harjulinjaa koskien. Miksi hanketta vastutetaan ja kuinka sen tarvetta perustellaan?

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Vihreän siirtymän hankkeet avaavat mahdollisuuksia – Harjulinja tukee Pyhäjärven kiinnostavuutta hankepaikkana 

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Vihreän siirtymän hankkeet avaavat mahdollisuuksia – Harjulinja tukee Pyhäjärven kiinnostavuutta hankepaikkana 

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 20.1.2026 10:20 0

Pyhäjärven kolmentoista tuulivoimahankealueen lisäksi kaupungin rajojen sisäpuolelle on suunnitteilla sekä jo toiminnassaan muitakin vihreän siirtymän energiahankkeita.

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Loppuvuosi aikaa vaikuttaa Harjulinjan YVA-ohjelmaan

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Loppuvuosi aikaa vaikuttaa Harjulinjan YVA-ohjelmaan

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Kirjoittanut Jaana Koski 21.11.2025 12:10 0

Fingrid Oyj:n Harjulinjan YVA-ohjelma on asetettu nähtäville. Suunniteltu reitti kulkee Pyhäjärven Murtoperän uudelta sähköasemalta etelään, ohittaen Komujärven itäpuolelta.

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Vuoden maaseutuyrittäjä 2024 – Kanasen tila

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Vuoden maaseutuyrittäjä 2024 – Kanasen tila

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Kirjoittanut Jaana Koski 21.12.2024 07:00 0

Pyhäjärvellä on valittu vuodesta 1981 lähtien vuoden maaseutuyrittäjä. Tänä vuonna vuoden maaseutuyrittäjäksi valittiin maaseutulautakunnan esityksestä Kanasen tila Niinimäeltä.

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Polttoaineen tuotanto peltobiomassoista käynnistyi Pyhäjärvellä – avajaisia vietettiin lauantaina

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Polttoaineen tuotanto peltobiomassoista käynnistyi Pyhäjärvellä – avajaisia vietettiin lauantaina

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Kirjoittanut Jaana Koski 14.5.2024 07:00 0

Pyhäjärven Biokaasu Oy:n kaasutuotantolaitoksella vietettiin lauantaina avajaisia. Laitos tuottaa biokaasua kuivista peltobiomassoista kuivamädätysmenetelmällä. Raaka-ainetta saadaan Pyhäjärven ja lähialueen viljelijöiden pelloilta.

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Ehdokkaat vastaavat: Kuinka Suomessa voitaisiin turvata riittävä maatalouden omavaraisuus, huoltovarmuus ja ruokaturva?

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Ehdokkaat vastaavat: Kuinka Suomessa voitaisiin turvata riittävä maatalouden omavaraisuus, huoltovarmuus ja ruokaturva?

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Kirjoittanut Jaana Koski 29.3.2023 20:24 0

Kysyimme Pyhäjärven Sanomien kyselyssä kansanedustajaehdokkailta myös maataloudesta – kuinka voitaisiin taata riittävä omavaraisuus, huoltovarmuus ja ruokaturva. Saimme kysymykseen 35 erilaista vastausta.

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