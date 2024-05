Polttoaineen tuotanto peltobiomassoista käynnistyi Pyhäjärvellä – avajaisia vietettiin lauantaina

Pyhäjärven Biokaasu Oy:n kaasutuotantolaitoksella vietettiin lauantaina avajaisia. Laitos tuottaa biokaasua kuivista peltobiomassoista kuivamädätysmenetelmällä. Raaka-ainetta saadaan Pyhäjärven ja lähialueen viljelijöiden pelloilta.

Pyhäjärven Biokaasu Oy:n kaasuntuotantolaitoksen vihkiäisjuhlan avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ari Varis.

– Tätä on kahdeksisen vuotta jo vedetty tätä hanketta. Hanke aloitettiin Pyhäjärven kaupungin ja Veli-Tapio Mannisen vetämänä. Tehtiin laskelmia ja muuta. Oli vähän aikaa hiljaiseloa ja sen jälkeen lähdettiin suunnittelemaan ja keräämään porukkaa, jotka rupeais tekemään yhtiötä, Varis muisteli yhtiön liikkeelle lähtöä.

Viime lokakuussa Pyhäjärven Biokaasu Oy:n tontilla vietettiin harjakaisia ja nyt biokaasulaitos on jo toiminnassa. Biokaasun tankkausasema nelostien risteysalueella aloitti toimintansa jo syyskuussa 2022, alkuun muualta hankitulla biokaasulla. Nyt sielläkin päästään tankkaamaan paikallista polttoainetta.

– 4. toukokuuta olen oman autoni tankannut ensimmäisellä paikkakunnan heinällä tehdyllä kaasulla. Kuukauden on ajettu ylös tuota prosessia ja se on vähän vielä kesken, Varis kertoi.

Kaikkiin Suomessa myytäviin kaasuautoihin voi tankata sekä biokaasua että maakaasua. Polttomoottoriautoista bensiinikäyttöisiä voidaan kustannustehokkaasti muuntaa myös kaasulla toimiviksi.

Biokaasua tuotetaan erilaisilla menetelmillä. Pyhäjärvellä menetelmänä on kuivamädätys ja raaka-aineena kuivat peltobiomassat.

– Meitä biokaasutuottajia on monenlaisia, laitostoimittajia on monenlaisia, monen tyyppisiä laitoksia. Tämä on sillä tavalla erikoinen laitos, että täällä syötteenä ovat heinät ja oljet, laitoksen rakennuttaneen Metener Oy:n toimitusjohjata Juho Tasanen kuvaili.

Pyhäjärven Biokaasu Oy voi hyödyntää merkittäviä määriä kuivia peltobiomassoja biokaasun tuottamiseen. Raaka-aineen saannin takaamiseksi yhtiö toteuttaa peltobiomassojen korjuuta myös kokonaisurakointina, jolloin viljelijä säästää niittovelvoitteiden ja korjuiden kustannuksissa.

– Viljelijä saa halutessaan prosessissa syntyvää mädätysjäännöstä eli rejektiä, johon ei sotketa mitään yhdyskuntalietteitä, vaan se on puhdasta luonnonmukaista höystöä pelloille, Ari Varis kertoi.

Tapahtumaan tervehdyksensä toi maakuntajohtaja Jussi Rämet.

– Biokaasun tuotanto on noussut konkreettiseksi mahdollisuudeksi maaseutumaisilla alueilla. Suunnitelmien mukaan voimme lähes kymmenkertaistaa tuotannon eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata vireillä olevilla hankkeilla, hän totesi.

Rämet kertoi maakaasun hinnan nousun tehneen biokaasun tuotannosta aikaisempaa kannattavampaa. Kannustin biokaasun liikennekäytölle Pyhäjärvellä tulee myös EU:sta, jonka TEN-T -verkostoon ja North Sea – Baltic -liikennekäytävään Pyhäjärven ohittava nelostie kuuluu.

– Tarkoituksena on, että käytävälle sijoittuisi säännöllisin välimatkoin liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden tankkauspaikkoja. Toimintaympäristö avaa tältä osin lupaavia liiketoimintamahdollisuuksia myös biokaasun liikennekäytölle, Rämet kertoi.

Kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi kiitti puheenvuorossaan laitoksen suunnitteluun ja rakentamiseen osallistuneita tahoja ja onnitteli yhtiötä investoinnista.

– Tämä avaus auttaa meitä tekemään liikenteestämme vihreämpää ja tehokkaampaa. Lisäksi biokaasulaitos on esimerkki siitä, miten maaseutukunnat, kuten Pyhäjärvi, voivat laajentaa elinkeinopohjaa ja luoda uusia työpaikkoja. Se tarjoaa alueellemme mahdollisuuden nousta bioenergian kehityksen kärkeen ja vahvistaa taloutemme perustaa, Kiviniemi totesi.

Juhlapuhujaksi biokaasulaitoiksen avajaisiin oli kutsuttu maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah. Hän kertoi seuranneensa biokaasualan kehitystä toiveikkaana parikymmentä vuotta. Suomessa on kehitetty vuosien saatossa monenlaista biokaasun tuottamiseen ja hyödyntämiseen liittyvää teknologiaa.

– Nyt viimeinkin, aivan viime vuosina olemme saaneet nähdä hyvien ideoiden tulevan käytännön toteutukseen. Täällä on tänään edustettuna yrityksiä, jotka ovat alan pioneereja. Kiitos teille, että olette jaksaneet uskoa, vaikka voi sanoa että välillä nämä poliittiset tuulet ovat biokaasun osalta olleet kovinkin vaihtelevaisia.

Essayah muistutti puheenvuorossaan biokaasun merkityksestä omavaraisuuden ja huoltovarmuuden kannalta.

– Biokaasun tuotanto sekä sen yhteydessä syntyvien ravinteiden tehokas käyttö ja kierrätys on entistäkin tärkeämpää. Hajautettu biokaasutuotanto parantaa huoltovarmuutta sähkön, lämmön ja liikennepolttoaineiden osalta.

Essayah näkee bioenergialla olevan iso potentiaali liikenteen polttoaineena.

– Kaikkea ei voi, eikä kannata sähköistää. Maailman tunnetut akkumineraalivarat eivät nykyteknologialla lähellekään riitä kaikkien autojen, saati raskaan kaluston sähköistämiseen. Erityisesti raskaan liikenteen polttoaineena biokaasu on erinomainen ja kustannustehokas vaihtoehto. Myös henkilöautoliikenteessä on edelleen kysyntää kotimaiselle puhtaalle polttoaineelle, hän kuvaili.

Essayah kertoi, että kunnan edustajien kanssa lounastaessa oltiin keskusteltu polttomoottoritekniikan tulevaisuudesta viimeisimpien uutisten valossa.

– Muistaakseni auton valmistajiasta Ford on nyt jo lähtenyt peruuttamaan päätöstä, että kokonaan luopuisi polttomoottoritekniikasta, koska on ymmärretty, että eihän sinänsä tekniikka ole pahasta, vaan se mitä sinne tankkiin laitetaan. Itse olen aina pitänyt järjettömänä sellaisia ehdottomuuksia, että luovutaan vaikka polttomoottoreista. Niitähän voidaan käyttää monenlaisilla eri polttoaineilla. Näyttää siltä että sellainen yksisilmäinen sähköistymisbuumi on jossain määrin taittumassa, Essayah totesi.