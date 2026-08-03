Kesäkisat Hiiden-Oravassa

Vieraskynä

Kesäkisat Hiiden-Oravassa kisailtiin 18. heinäkuuta kauniin kesäisen sään suosiessa.

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