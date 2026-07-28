Rakkaus vanhoihin autoihin yhdistää

Jaana Koski

St. Lake Cruising & Meet -tapahtuma kokosi Pyhäjärven satamaan ajoneuvoharrastajia ympäri Suomen sateisesta säästä huolimatta.

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Startti Leaderia kahdelle yritykselle

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Startti Leaderia kahdelle yritykselle

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Kirjoittanut Jaana Koski 23.6.2026 08:00 0

Keskipiste-Leader myönsi kahdelle pyhäjärviselle yritykselle Startti Leader -tukea.

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Tekninen lautakunta päätti uuden tien nimeämisestä

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Tekninen lautakunta päätti uuden tien nimeämisestä

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 27.9.2024 06:00 0

Pyhäjärven kaupungin tekninen lautakunta kokousti tiistaina 24. syyskuuta. Kokouksessa nuijittiin sataman peruskorjauksen valmistumisen myötä sinne johtavan tien nimeksi Satamatie.

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Valtuusto: Raahen työllisyysalue tuo palveluja lähemmäksi

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Valtuusto: Raahen työllisyysalue tuo palveluja lähemmäksi

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Kirjoittanut Jaana Koski 6.5.2024 22:25 0

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2025 alussa työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille tai useamman kunnan muodostamille yhteistoiminta-alueille. Pyhäjärvi on mukana Raahen työllisyysalueella, johon kuuluu 11 kuntaa.

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Satama-alueen peruskorjausurakkaan yksi tarjous – Vanhan sahan alueelle pientalotontteja?

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Satama-alueen peruskorjausurakkaan yksi tarjous – Vanhan sahan alueelle pientalotontteja?

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 26.4.2024 11:30 0

Pyhäjärven teknisen lautakunnan tiistainen kokous nuijittiin yksimielisesti läpi esityslistan mukaisesti.

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M/S Ahti ehostetaan kesää varten – plussatulokseen pyritään tilausristeilyt edellä

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M/S Ahti ehostetaan kesää varten – plussatulokseen pyritään tilausristeilyt edellä

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Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 9.6.2023 09:39 0

Pyhäjärven Laivaristeilyt Oy panostaa tänä kesänä tilausristeilyihin, kohdennettuihin yleisöristeilyihin ja satama-alueen tapahtumiin.     Pyhäjärven Laivaristeilyt Oy lähtee tulevaan kesään kunnostamalla laivansa M/S Ahdin.

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