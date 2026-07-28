BIF täytti Marjoniemen volkkareilla

Joonas Kärkkäinen

  Suomen Volkkariyhdistys eli FVWA toi viikonloppuna Marjoniemi Campingin täyteen volkkareita…

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St. Lake Cruising & Meet toi kromin kiiltoa ja yhteisöllisyyttä Pyhäjärvelle

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St. Lake Cruising & Meet toi kromin kiiltoa ja yhteisöllisyyttä Pyhäjärvelle

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 28.7.2025 17:43 0

Kesäinen helle houkutteli Pyhäjärven satamaan 150 autokuntaa ja tasaisen kävijävirran St. Lake Cruising & Meet -tapahtumaan.

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St. Lake Cruising & Meet keräsi yhteen ajoneuvoharrastajat ja lapsiperheet

Tilaajille

St. Lake Cruising & Meet keräsi yhteen ajoneuvoharrastajat ja lapsiperheet

Tilaajille
Kirjoittanut Taru Kyllönen 20.8.2024 07:03 0

Ensimmäistä kertaa järjestetty St. Lake Cruising & Meet sai loistavan vastaanoton. Tapahtumaa järjestäessä oli tärkeää mahdollistaa ilmaista ohjelmaa koko perheelle.

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Rekat kokoontuivat Marjoniemeen

Rekat kokoontuivat Marjoniemeen

Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 5.7.2022 14:23 0

Meijjänperän Rekkatapahtuma järjestettiin toista kertaa. Tänä vuonna tapahtuma oli omistettu Pentti Varpamäen muistolle.     Marjoniemi Campingiin saapui viikonloppuna suuri määrä rekkoja nauttimaan yhdessäolosta ja hyvästä säästä.

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50-luvun Fordin kyydissä

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50-luvun Fordin kyydissä

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Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 13.6.2022 14:52 0

Kesätoimittaja hyppäsi tällä kertaa Pyhäjärven Veteraani-Vekottimien tapahtumaan ja Ford F-600:n kyytiin.

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Lähdetään kesäretkelle

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Lähdetään kesäretkelle

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Kirjoittanut Jenni Kankaanpää 7.6.2022 16:51 0

Kesäaika alkaa olla parhaimmillaan ja luonto kutsuu liikkumaan. Lähde retkelle veden äärelle, kalasta ja veneile, vietä päivää perheen kesken leikkien tai kavereiden kanssa grillaten.

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