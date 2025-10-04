Tarua ja totta taipaleeltani lainattavissa myös Pyhäjärven kirjastosta

Sonja Röytiö

Entinen pyhäkäs Asta Lohvansuu kokosi kansien väliin kirjoituksiaan ja otoksia taideteoksistaan vuosien varrelta.

Vanhustenviikolla runo–musiikki-hetki

Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 15.9.2025 08:21 0

Kansanmusiikkiyhtye Rällä ja kokenut runonlausuja Leila Närhi-Murtorinne esiintyvät vanhustenviikolla VPK:lla. Runoesitykseen pyydetään nyt toiverunoja.

Mielikuvitus ja rohkeus taiteen syntynä – Natalian näyttely kotoisassa Karnevaalissa

Kirjoittanut Sonja Röytiö 5.9.2025 12:32 0

Jokilatvan opiston opettaja Natalia Pikkarainen toi toistamiseen taidenäyttelynsä koristamaan Kahvila Karnevaalin seiniä. Näyttelyllään hän haluaa rohkaista ihmisiä taiteen pariin myös opiston kursseille.

Don Poro teki sen taas – Ruotasen entisen koulun seinä kertoo kylän tarinaa taiteen kielin

Kirjoittanut Sonja Röytiö 1.9.2025 09:00 0

Toukokuussa graffititaiteilija Don Poro toi väriä Pyhäjärven keskustassa sijaitsevaan skeittipuistoon. Nyt Ruotasen kyläyhdistyksen tukikohta Mäkikylän monitoimitalo sai ylleen kokonaisen muraalin.

Musiikin ja akvarellien harmoniaa

Kirjoittanut Jaana Koski 22.7.2025 09:24 0

Elina ja Janne Jääskelän perhe on juurtunut Pyhäjärven Kirkonkylälle Lehtolaan, jota asuttivat aiemmin Pauliaukusti ja Marketta Haapanen. Sunnuntaina talon nykyiset ja entiset asukkaat tarjoilivat yhdessä kulttuurielämyksiä kahvikonsertin merkeissä.

Ihmiskunta on edelleen kesken – Kuoliaaksi vaiettu -romaani tuo esille sotien traumat

Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 30.6.2025 11:48 0

Kuoliaaksi vaiettu -romaani vie lukijansa kohtaamaan sotien synkät, vaietut puolet. Kirjoittaja Anitta Oertelin faktaa ja fiktiota yhdistävä teos kysyy, miksi pitää tappaa.   Anitta Oertelin uusin romaani Kuoliaaksi vaiettu on ilmestynyt.

