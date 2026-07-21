Hyvinvointitalo on investointi Pyhäjärven tulevaisuuteen

Vieraskynä

Pyhäjärven hyvinvointitalosta on keskusteltu pitkään, perusteellisesti ja ajoittain kiivaastikin…

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Kirjoittanut Vieraskynä 1.6.2026 15:02 0

Ihan muutama kommentti, kun nettilehdestä luin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta tehtyjä nostoja. On ymmärrettävää, ettei lehtijuttuun mahdu kaikki esitetyt näkökulmat.

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Hyvinvointitalon valmistelua on nyt perusteltua jatkaa

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Hyvinvointitalon valmistelua on nyt perusteltua jatkaa

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Kirjoittanut Vieraskynä 25.5.2026 16:07 0

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksensä Pyhäjärven hyvinvointitalon asemakaavaa koskeneista valituksista.

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Kunta toimeksiantotalouden yksikkönä

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Kunta toimeksiantotalouden yksikkönä

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Kirjoittanut Vieraskynä 27.9.2025 12:38 0

Kuntien tehtävistä noin 80-90 prosenttia on lakisääteisiä, eli kunnan on pakko järjestää ne lain mukaan. Loppuosa onkin itsehallinnollisia, jolloin kunta itse niistä päättää.

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Hävettääkö niin, että pitää antaa väärää kuvaa “neuvotteluiden” kulusta?

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Hävettääkö niin, että pitää antaa väärää kuvaa “neuvotteluiden” kulusta?

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Kirjoittanut Vieraskynä 4.7.2025 15:52 0

Jarmo, poistuin viimeisenä KD+PS neuvottelijoista enkä millään saa kiinni valtuustossa kuvaamasi kaltaisesta tilanteesta, jossa tuoleja ja ovia olisi paiskottu.

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Vastaus Jukka Tikanmäen kirjoitukseen

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Vastaus Jukka Tikanmäen kirjoitukseen

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Kirjoittanut Vieraskynä 4.7.2025 15:49 0

Kutsu paikkajakoneuvottelujen aloittamiseksi tuli eri ryhmille 7.6.2025. Maanantaina aloitimme neuvottelut. Ruksattiin eri toimielimiin haluamiamme paikkoja itse kustakin ryhmästä.

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