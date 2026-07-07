Ensitiedotteiden lakkauttaminen heikentäisi luottamusta viranomaisiin sekä kuormittaisi paikallislehtien toimituksia, mutta myös pelastusviranomaisia

Paikallislehdet ilmaisevat vakavan huolensa sisäministeriön suunnitelmista lakkauttaa medialle suunnattu Peto-mediapalvelu sekä lopettaa automaattisten ensitiedotteiden lähettäminen onnettomuuksista. Kyseiset palvelut ovat muodostaneet keskeisen osan suomalaista viranomaisviestintää ja mahdollistaneet nopean, luotettavan ja yhdenvertaisen tiedonvälityksen medialta kansalaisille onnettomuustilanteissa. Niiden lakkauttaminen heikentäisi merkittävästi tiedonkulkua tilanteissa, joissa ajantasainen tieto on kansalaisten turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen kannalta olennaista.

Automaattisten ensitiedotteiden lopettaminen heikentäisi toteutuessaan vakavalla tavalla myös pelastustoimen palveluiden läpinäkyvyyttä sekä aiheuttaisi runsaasti lisätöitä erityisesti Suomen paikallislehdistössä, mutta myös pelastuslaitoksilla.

Nykyisessä hyvin toimivassa järjestelmässä ensitiedote onnettomuudesta on lähetetty automattisesti samaan aikaan sekä palokunnille että medialle. Se on johtanut siihen, ettei toimitusten ole tarvinnut heti soitella pelastusviranomaisille, kun savunhajua on ilmassa tai liikkeellä on hälytysajoneuvoja. Se on säästänyt sekä toimitusten että pelastusviranomaisten resursseja etenkin pienemmissä onnettomuuksissa, jotka eivät välttämättä aina edes ylittäisi median uutiskynnystä.

Kun nyt lakkautusuhan alla oleva pelastustoimen mediapalvelu aikanaan pari vuosikymmentä sitten perustettiin, todettiin sisäministeriössä, että ”palvelun tavoitteena on nopeuttaa tiedonvälitystä ja helpottaa viranomaisten ja median työtä”. Sitä se todella tekikin. Toimitusten turhat puhelinsoitot pelastusviranomaisille vähenivät merkittävästi, kun toimitus oli ensitiedotteen saatuaan heti tietoinen pelastustehtävästä luonteesta ja tilanteen vakavuudesta.

Pelastustoimen hyvin toimivasta ensitiedottamisesta Uutismedian liitto ry ja Paikallislehtien Päätoimittajat ry luovuttivat vuonna 2008 hätäkeskusten 112-mediapalvelulle ja sisäasiainministeriön pelastusosastolle valtakunnallisen Antti-patsaan tunnustuksena hyvästä yhteistyöstä paikallislehdistön kanssa.

Lisäksi samat tahot luovuttivat vuonna 2024 Suomen pelastuslaitoksille valtakunnallisen Antti-patsaan, koska pelastuslaitokset ovat vakiinnuttaneet asemansa luotettavina ja nopeina tiedonvälittäjinä, joiden toiminta tukee sekä paikallisen turvallisuuden ylläpitämistä että yhteiskunnallista keskustelua. Nyt tuo toimiva yhteistyö uhkaa heikentyä vakavasti ja kansalaisten tiedonsaanti vaarantua, mikäli ensitiedotejärjestelmä puretaan.

Julkisen Sanan Neuvoston eettisiin periaatteisiin sitoutunut paikallislehdistö katsoo, että päätös lisäisi olennaisesti virheellisen tiedon ja huhujen leviämisen riskiä. Kun virallista ja ajantasaista tietoa ei ole nopeasti saataville, täyttyy tiedollinen tyhjiö helposti epävarmoilla tai paikkansapitämättömillä tiedoilla, erityisesti sosiaalisen median kanavissa. Tämä kehitys heikentää luottamusta viranomaisiin ja vaikeuttaa kansalaisten mahdollisuuksia tehdä turvallisuutta koskevia päätöksiä.

Lisäksi tiedonvälityksen hidastuminen ja epävarmuus lisäävät yhteiskunnassa turvattomuuden tunnetta. Nopea ja avoin viranomaisviestintä on keskeinen väline kansalaisten rauhoittamisessa ja tilanteiden hallinnassa. Ilman toimivia viestintäkanavia korostuvat epätietoisuus ja pelko, joilla voi olla laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Avoimessa länsimaisessa yhteiskunnassa kansalaisilla on oikeus ilman aiheetonta viivytystä tietää mitä ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuu. Se on kirjattu Journalistin ohjeiden ensimmäisen pykälän tärkeimmäksi periaatteeksi.

Nyt valmisteltua muutosta on perusteltu muun muassa muuttuneella turvallisuusympäristöllä, jolla viitataan ulkopuolisten toimijoiden muodostamaan turvallisuusuhkaan. Mikäli sen varjolla heikennetään ja hidastetaan pelastusviranomaisten viestintää sekä kansalaisten tiedonsaantia nyt aiotulla tavalla, on ulkopuolisten toimijoiden tavoite avoimen länsimaisen yhteiskunnan sulkemisen suuntaan saavutettu.

Paikallislehdet toimivat tärkeänä osana alueellista varautumista ja kriisiviestintää. Ne tavoittavat päivittäin laajan yleisön ja välittävät viranomaistiedon ymmärrettävässä muodossa paikallisiin olosuhteisiin sovitettuna. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että tiedonvälityksen rakenteita ei heikennetä, vaan niitä kehitetään yhteistyössä.

Todettakoon sekin, että luotettavan median julkaisemat tuoreet uutiset, kuvat ja videot pelastuslaitosten arvokkaasta työstä vaativien onnettomuustilanteiden hoitamisesta parantavat koko pelastustoimialan uskottavuutta ja luotettavuutta.

Paikallislehdistö vetoaa sisäministeriöön, että suunniteltu lakkautushanke arvioidaan uudelleen. Toimiva, avoin ja nopea viranomaisviestintä on keskeinen osa kansalaisten turvallisuutta ja luottamusta yhteiskunnan toimivuuteen.

Paikallislehtien päätoimittajayhdistys ry

Artikkelikuva: Pyhäjärven Sanomien arkisto