Parkkisen Jessen venekunta voittoon Yöuistelussa

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Viikonloppuna Pyhäjärven Pilkkijäiden järjestämän Pyhäsalmi Mine Yöuistelun voiton vei pyhäjärvisen Jesse Parkkisen venekunta pistein 90195.

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