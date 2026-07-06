Kuka päättää ennallistamisasetuksesta Suomessa?

Vieraskynä

Kaiken perusta on hyvinvoiva luonto…

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Ajatuksia valtuustosalista

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Ajatuksia valtuustosalista

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Kirjoittanut Vieraskynä 2.5.2026 08:00 0

Tuulivoima ja uudet sähkölinjahankkeet herättävät ristiriitaisia ajatuksia.

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Hyvinvointitalo vetovoimatekijänä

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Hyvinvointitalo vetovoimatekijänä

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Kirjoittanut Vieraskynä 7.5.2025 13:02 0

Kiitos Ristolle hyvästä keskustelunavauksesta ja asiallisesta kirjoituksesta. Haluan ilmaista myös toisen näkökulman hyvinvointitalon rakentamiseen. Tällä hetkellä käytävät keskustelut hyvinvointitalosta pyörivät varsin paljon talouden ympärillä.

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Pohjoispohjalaisten päivystyspalvelut päätyivät Orpo-Purran leikkuriin

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Pohjoispohjalaisten päivystyspalvelut päätyivät Orpo-Purran leikkuriin

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Kirjoittanut Vieraskynä 12.2.2025 20:51 0

Alkanut vuosi tarkoitti Pohjois-Pohjanmaalla rajuja muutoksia yöaikaisten terveyspalveluiden osalta. Hallituksen säätämä sairaalaverkkouudistus lakkauttaa Oulaisten Oulaskankaan sairaalan yöpäivystyksen.

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Nälkä

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Nälkä

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Kirjoittanut Vieraskynä 30.1.2025 07:00 0

Mikä on Suomessa vikana, kun rahat eivät riitä ja nälkä koputtelee niin monella ovella? Miksi rahat eivät riitä, onko sitä liian vähän? On sitä tähän hintatasoon nähden.

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Oulaskankaan ympärivuorokautisen päivystyksen puolesta

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Oulaskankaan ympärivuorokautisen päivystyksen puolesta

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Kirjoittanut Vieraskynä 1.11.2024 19:28 0

Olemme huolestuneina seuranneet Oulaskankaan alueen 120 000 ihmisen tulevaisuuden terveydenhuoltoon liittyvää keskustelua.

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