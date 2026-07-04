Asukkaiden näkemyksiä jätehuollosta kartoitetaan

Jenna Qvick

Jokilaaksojen jätelautakunta ja Vestia Oy kartoittavat jätehuollon nykytilaa ja kehittämistarpeita yhteistyössä alueen kuntien kanssa.

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Viikon 38 kysymys – Säästätkö rahaa tilille tai sukanvarteen?

Viikon 38 kysymys – Säästätkö rahaa tilille tai sukanvarteen?

Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 10.9.2025 03:33 0

Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan.

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Vestia haastaa Roskajahtiin – jäsenkunnat kisaavat keskenään roskapussien määrässä

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Vestia haastaa Roskajahtiin – jäsenkunnat kisaavat keskenään roskapussien määrässä

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Kirjoittanut Jaana Koski 23.4.2025 09:00 0

Alueellinen jätehuoltoyhtiö Vestia haastaa jäsenkuntien asukkaat lähiympäristön siivoustalkoisiin. Kaksi viikkoa kestävä Roskajahti-kampanja käynnistyy Pyhäjärvellä maanantaina 28. huhtikuuta.

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Valtuustoehdokkaat Pyhäjärven Sanomien tentissä

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Valtuustoehdokkaat Pyhäjärven Sanomien tentissä

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Kirjoittanut Jaana Koski 1.4.2025 01:01 0

Kuntavaaliehdokkaista 26 vastasi Pyhäjärven Sanomien vaalikyselyyn. Valtuustossa tarvitaan kykyä tehdä vaikeita päätöksiä, joten laitoimme ehdokkaat kyselyssä kiperien valintojen äärelle. Tarkista kuinka ehdokkaasi vastasi!

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Viikon 13 kysymys – Näetkö paikkakunnan tuulivoimahankkeet hyvänä asiana?

Viikon 13 kysymys – Näetkö paikkakunnan tuulivoimahankkeet hyvänä asiana?

Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 19.3.2025 04:11 0

Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan.

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”Pyhäjärven Sanomat on Pyhäjärven paikallisuutisten paras lähde” – lukijakyselyn palautteesta intoa toimituksen työhön

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”Pyhäjärven Sanomat on Pyhäjärven paikallisuutisten paras lähde” – lukijakyselyn palautteesta intoa toimituksen työhön

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Kirjoittanut Jaana Koski 20.1.2025 21:25 0

Saimme viime vuoden lopussa toteutettuun Pyhäjärven Sanomien lukijakyselyyn 278 vastausta. Hyödynnämme kyselyn tuloksia lehden kehittämisessä. Tässä yhteenvetoa tuloksista.

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