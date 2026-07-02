Kirpputorin livelähetyksistä tosiystävyyteen

Jenna Qvick

TikTokin myyntiliveistä kasvoi yhteisö, joka muutti monen elämää. Viikonloppuna ruudun takaa tutuiksi tulleet ihmiset kokoontuivat Pyhäjärvelle tapaamaan toisiaan kasvokkain.

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Kilometrejä hyvään tarkoitukseen – Norjasta Portugaliin polkuautolla

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Kilometrejä hyvään tarkoitukseen – Norjasta Portugaliin polkuautolla

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 12.6.2026 16:15 0

Polkuautolla pyöräilevä aktivisti Zé do Pedal pysähtyi Pyhäjärvellä 10.–11. kesäkuuta hyväntekeväisyysmatkallaan Norjasta Portugaliin.

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Kaverukset perustivat yhdessä yrityksen – Voltlinen Patrik ja Niko palvelevat siellä, missä sähkäriä tarvitaan

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Kaverukset perustivat yhdessä yrityksen – Voltlinen Patrik ja Niko palvelevat siellä, missä sähkäriä tarvitaan

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 24.2.2026 09:00 0

Pyhäjärvinen Patrik ja pihtiputaalainen Niko tutustuivat toisiinsa opiskeluaikoina ja nyt he toimivat yhdessä Voltline Oy:n yrittäjinä.

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Uutisten viikko: Pyhäjärviset nuoret seuraavat uutisia somen kautta – kiinnostus vaihtelee maailmanpolitiikasta meikkeihin

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Uutisten viikko: Pyhäjärviset nuoret seuraavat uutisia somen kautta – kiinnostus vaihtelee maailmanpolitiikasta meikkeihin

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Kirjoittanut Vieraskynä 2.2.2026 11:58 0

Pyhäjärviset nuoret kertovat, että heidän median käyttönsä painottuu vahvasti sosiaaliseen mediaan, ja perinteiset uutiskanavat jäävät usein taka-alalle.

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Urakointitoiminta tukee maataloutta – Siika-aho vuoden maaseutuyrittäjä

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Urakointitoiminta tukee maataloutta – Siika-aho vuoden maaseutuyrittäjä

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Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 9.12.2025 07:47 0

Vuoden maaseutuyrittäjänä palkittiin Juha Siika-aho. Siika-ahon harjoittama urakointi on muodostunut tärkeäksi osaksi pyhäjärvisen maatalouden toimintavarmuutta.   Vuoden maaseutuyrittäjänä palkittiin tänä vuonna Juha Siika-aho.

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Yrittäjyyspäivän haasteena joulumyyjäiset

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Yrittäjyyspäivän haasteena joulumyyjäiset

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Kirjoittanut Minna Montonen 2.12.2025 12:27 0

Pyhäjärven lukiolla vietettiin marraskuun 26. päivä yrittäjyyspäivää. Tämän vuoden yrittäjyyspäivän haastetehtävät oli suunniteltu niin, että niistä olisi hyötyä joulumyyjäisten järjestämisessä.

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