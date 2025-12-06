Arkiston aarteita: Isä sotaväessä

Sonja Röytiö

Pyhäjärven Sanomien arkistokaapin kätköistä löytyi taannoin kirjekuori täynnä vanhoja toimitukselle tuotuja valokuvia…

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

juha jämsä, lukijan kuva, tuulimylly juha jämsä, lukijan kuva, tuulimyllyFIMI0097

Lukijan kuva: Tuulimyllyjä sumun päällä

Tilaajille

Lukijan kuva: Tuulimyllyjä sumun päällä

Tilaajille
Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 26.9.2025 12:06 0

Juha Jämsä nappasi komeat ilmakuvat tuulimyllyistä sumupeitteen yläpuolella.        

jasmike, kukinta, kukka, loistojasmike, lukijan kuva, puutarha, ruotanen, ruusu jasmike, kukinta, kukka, loistojasmike, lukijan kuva, puutarha, ruotanen, ruusuMaijaPappilan Loistojasmike

Lukijan kuva: Viileän alkukesän jälkeen kukkaloisto jatkuu pidempään

Tilaajille

Lukijan kuva: Viileän alkukesän jälkeen kukkaloisto jatkuu pidempään

Tilaajille
Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 24.7.2025 05:00 0

Maija Pappila ikuisti pihansa kukkivia pensaita Ruotasella. Viileä alkukesä on jatkanut kukintakautta pidemmälle kesään.

bongaus, harvinaisuus, kasvi, lukijan kuva, Mäkitervakko bongaus, harvinaisuus, kasvi, lukijan kuva, MäkitervakkoMäkitervakko_vaaka

Lukijan kuva: Mäkitervakkoa Pyhäjärvellä

Tilaajille

Lukijan kuva: Mäkitervakkoa Pyhäjärvellä

Tilaajille
Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 17.7.2025 07:00 0

Kasviharrastaja ja luonnontuoteneuvoja Virve Toivanen on huomannut, että tämä kesä on nostanut erikoisia kasveja näkyville. Virve on bongannut täällä päin harvoin kasvavaa mäkitervakkoa teollisuusalueelta.

lukijan kuva, Myrkkykeiso, myrkyllinen, myrkytys, myrkytystietokeskus lukijan kuva, Myrkkykeiso, myrkyllinen, myrkytys, myrkytystietokeskus1000044874

Kuvia avuksi myrkkykeison tunnistamiseen

Tilaajille

Kuvia avuksi myrkkykeison tunnistamiseen

Tilaajille
Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 10.7.2025 06:00 0

Myrkkykeisoa kasvaa tänä kesänä Pyhäjärvellä uimarannoillakin, ja siitä on laitettu rannoille myös varoitustauluja. Virve Toivanen lähetti julkaistavaksi kuvia, jotka auttavat Myrkkykeison tunnistamisessa.

juhani kähkönen, lukijan kuva, riemuylioppilaat, tapani isoranta juhani kähkönen, lukijan kuva, riemuylioppilaat, tapani isoranta1000003668

Lukijan kuva: Riemuylioppilaat risteilyllä

Tilaajille

Lukijan kuva: Riemuylioppilaat risteilyllä

Tilaajille
Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 7.6.2025 08:00 0

Pyhäjärven lukion vuoden 2025 riemuylioppilas Tarja Virtanen lähetti toimitukseen kuvan riemuylioppilaista risteilyllä. Hän kertoo, että tänä keväänä riemuylioppilaat saivat tavallista paremman juhlapäivän 31.

Jätä kommentti