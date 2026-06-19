Mitä tarkoittaa legit? Entä miilu? – Sukupolvien sana-arvuuttelussa sorkitaan sanavarastoja

Toimitus Pyhäjärven Sanomat

Reilu seitsenkymppinen Liisa ja alle parikymppinen Inka pääsivät arvuuttelemaan toistensa ikäpolvien tuntemia sanoja, paikkoja sekä henkilöitä, eikä nauruilta vältytty. 

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Riemukkaat verestivät lukiomuistoja kymmenen vuoden jälkeen

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Riemukkaat verestivät lukiomuistoja kymmenen vuoden jälkeen

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 1.6.2026 12:55 0

Pyhäjärven lukion ylioppilasjuhlaan saapui tänä vuonna ennätysmäärä riemuylioppilaita. Kevään 30 riemukasta veresti lukiomuistojaan muun muassa palaamalla kouluvuosiin itsetekemän Zorro-filmin myötä, jonka innoittajana toimi aikanaan Matti Korhonen.

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Kaverukset perustivat yhdessä yrityksen – Voltlinen Patrik ja Niko palvelevat siellä, missä sähkäriä tarvitaan

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Kaverukset perustivat yhdessä yrityksen – Voltlinen Patrik ja Niko palvelevat siellä, missä sähkäriä tarvitaan

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 24.2.2026 09:00 0

Pyhäjärvinen Patrik ja pihtiputaalainen Niko tutustuivat toisiinsa opiskeluaikoina ja nyt he toimivat yhdessä Voltline Oy:n yrittäjinä.

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Maatalon tytöstä latujen mestariksi – Helenan olympiakultahiihdosta 50 vuotta

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Maatalon tytöstä latujen mestariksi – Helenan olympiakultahiihdosta 50 vuotta

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 7.2.2026 07:00 0

On kulunut viisi vuosikymmentä siitä, kun Helena Takalo otti osaa Innsbruckin talviolympialaisiin ja hiihti kotiintuomisiksi sekä olympiakultaa että -hopeaa.

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Sääkuvia Pyhäjärveltä

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Sääkuvia Pyhäjärveltä

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Kirjoittanut Jaana Koski 21.7.2025 17:13 0

Juha Laitalaisen sääkuvat tuovat Pyhäjärvelle näkyvyyttä sekä Ylen että MTV:n uutisissa. Kesä-heinäkuussa uutisissa on nähty lukuisia kuvia ja videoitakin.

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Juhlavuoden humua

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Juhlavuoden humua

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 6.6.2025 09:00 0

Pyhäjärven Sanomien kesänavausta vietettiin kakkukahvien merkeissä keskiviikkona. Toimituksen tiloissa hörpättiin kakkukahvit keskiviikkona 4.6. Pyhäjärven Sanomien perinteisessä kesänavauksessa.

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