Itsenäisyyspäivän puhe: abiturientti Antti Laine

Sonja Röytiö

Pyhäjärven lukion abiturientti Antti Laine piti kunniapuheen itsenäisyyspäivänä sankarihaudoilla. 

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

itsenäisyyspäivä, Jukka tikanmäki, puhe, tervehdyssanat itsenäisyyspäivä, Jukka tikanmäki, puhe, tervehdyssanatItsenaisyyspaiva 2025 SR-34

Itsenäisyyspäivän puhe: Jukka Tikanmäki

Tilaajille

Itsenäisyyspäivän puhe: Jukka Tikanmäki

Tilaajille
Kirjoittanut Sonja Röytiö 6.12.2025 14:37 0

Pyhäjärven kaupungin puolesta Itsenäisyyspäivän juhlan tervehdyssanat lausui kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja lääkintöneuvos Jukka Tikanmäki. 

antti castrén, Emil Tenhunen, everstiluutnantti, henrik kiviniemi, itsenäisyys, itsenäisyyspäivä, itsenäisyyspäivän juhla, jokilaaksojen musiikkiopisto, jouni jussinniemi, juhlapuhe, kirkkoherra, kirkkomaa, kunniakäynti, kunniapuhe, mirva ahola, pyhäsalmen laulumiehet, sankarihautausmaa, sankarivainaja, tanssiopisto uusikuu, veteraani, veteraanit antti castrén, Emil Tenhunen, everstiluutnantti, henrik kiviniemi, itsenäisyys, itsenäisyyspäivä, itsenäisyyspäivän juhla, jokilaaksojen musiikkiopisto, jouni jussinniemi, juhlapuhe, kirkkoherra, kirkkomaa, kunniakäynti, kunniapuhe, mirva ahola, pyhäsalmen laulumiehet, sankarihautausmaa, sankarivainaja, tanssiopisto uusikuu, veteraani, veteraanitItsenaisyyspaivan juhla SR-24

Lippu liehuu vapaalle isänmaalle, sota-ajan sukupolvien jättämälle kalleimmalle lahjalle

Tilaajille

Lippu liehuu vapaalle isänmaalle, sota-ajan sukupolvien jättämälle kalleimmalle lahjalle

Tilaajille
Kirjoittanut Sonja Röytiö 9.12.2024 09:18 0

Pyhäjärvellä juhlittiin perinteisin menoin Suomen 107-vuotiasta itsenäisyyttä.

Emil Tenhunen, itsenäisyyspäivä, itsenäisyyspäivän juhla, kunniapuhe Emil Tenhunen, itsenäisyyspäivä, itsenäisyyspäivän juhla, kunniapuheItsenaisyyspaivan juhla SR-43

Abiturientti Emil Tenhusen kunniapuhe itsenäisyyspäivän juhlassa

Tilaajille

Abiturientti Emil Tenhusen kunniapuhe itsenäisyyspäivän juhlassa

Tilaajille
Kirjoittanut Sonja Röytiö 7.12.2024 08:00 0

Arvoisa juhlaväki. Itsenäisyyttä kunnioitetaan erityisesti itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta, jolloin suomalaiset muistelevat menneitä ja pohtivat oman itsenäisyyden merkitystä nykypäivänä.

antti castrén, itsenäisyys, itsenäisyyspäivä, juhlapuhe, sota, veteraanit antti castrén, itsenäisyys, itsenäisyyspäivä, juhlapuhe, sota, veteraanitItsenaisyyspaivan juhla SR-19

Everstiluutnantti Antti Castrénin juhlapuhe itsenäisyyspäivän juhlassa

Tilaajille

Everstiluutnantti Antti Castrénin juhlapuhe itsenäisyyspäivän juhlassa

Tilaajille
Kirjoittanut Sonja Röytiö 6.12.2024 14:47 0

Arvoisat juhlavieraat, Kiitos kutsusta tähän juhlatilaisuuteen, ja kiitos Pyhäjärven kaupungille, seurakunnalle sekä muille tahoille tämän tilaisuuden ja muiden juhlapäivän tapahtumien järjestämisestä. Me juhlimme tänään Suomen 107.

abiturientti, Aho Annika, eeli eilola, Finnilä Arttu, Haapapuro Eetu, Hänninen Pyry, Heinonen Anni, Kahelin Joni, Kirsi Kuosmanen, Kolehmainen Rasmus, Kulju Jere, Kumpumäki Teresa, Kuosmanen Aino-Kaisa, Laakkonen Tiia, Laakkonen Titta, Lehto Jinna, Leskinen Minttu, Leväpelto Emmi, Niskanen Mimosa, Nurmimäki Emilia, Nurmimäki Viljami, Ojala Vanamo, Pentti Natalia, pyhäjärven lukio, Qvick Jenna, Tikkanen Roni, Tölli Veeti, tuomas karjalainen, valkolakki, valmistuminen, Väyrynen Juuso, ylioppilaat, ylioppilas abiturientti, Aho Annika, eeli eilola, Finnilä Arttu, Haapapuro Eetu, Hänninen Pyry, Heinonen Anni, Kahelin Joni, Kirsi Kuosmanen, Kolehmainen Rasmus, Kulju Jere, Kumpumäki Teresa, Kuosmanen Aino-Kaisa, Laakkonen Tiia, Laakkonen Titta, Lehto Jinna, Leskinen Minttu, Leväpelto Emmi, Niskanen Mimosa, Nurmimäki Emilia, Nurmimäki Viljami, Ojala Vanamo, Pentti Natalia, pyhäjärven lukio, Qvick Jenna, Tikkanen Roni, Tölli Veeti, tuomas karjalainen, valkolakki, valmistuminen, Väyrynen Juuso, ylioppilaat, ylioppilasYlioppilaat2024 SK-18

Kahden tusinan valkolakin juhla

Tilaajille

Kahden tusinan valkolakin juhla

Tilaajille
Kirjoittanut Sonja Röytiö 4.6.2024 09:30 0

Pyhäjärven lukion kevään 2024 ylioppilaat saivat painaa valkolakin päähänsä lauantaina Keskuskoulun juhlassa. Ylioppilaaksi kirjoitti Pyhäjärven lukiosta kaikkiaan 24 nuorta.

Jätä kommentti