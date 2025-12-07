Itsenäisyyspäivän puhe: Mirva Ahola

Sonja Röytiö

Pyhäjärven seurakunnan tervehdyssanat Itsenäisyyspäivän juhlaan lausui kirkkoherra Mirva Ahola.

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

itsenäisyyspäivä, juhlapuhe, kati partanen, puhe itsenäisyyspäivä, juhlapuhe, kati partanen, puheItsenaisyyspaiva 2025 SR-24

Itsenäisyyspäivän juhlapuhe: Kati Partanen

Tilaajille

Itsenäisyyspäivän juhlapuhe: Kati Partanen

Tilaajille
Kirjoittanut Sonja Röytiö 7.12.2025 07:30 0

Pyhäjärven Itsenäisyyspäivän juhlan juhlapuheen piti Kokonaisturvallisuuden osaamiskeskus -valmisteluhankkeen TKI-asiantuntija ja Savonia-ammattikorkeakoulun lehtori Kati Partanen. 

abiturientti, Antti Laine, itsenäisyyspäivä, kunniapuhe abiturientti, Antti Laine, itsenäisyyspäivä, kunniapuheItsenaisyyspaiva 2025 SR-52

Itsenäisyyspäivän puhe: abiturientti Antti Laine

Tilaajille

Itsenäisyyspäivän puhe: abiturientti Antti Laine

Tilaajille
Kirjoittanut Sonja Röytiö 6.12.2025 14:42 0

Pyhäjärven lukion abiturientti Antti Laine piti kunniapuheen itsenäisyyspäivänä sankarihaudoilla. 

itsenäisyyspäivä, Jukka tikanmäki, puhe, tervehdyssanat itsenäisyyspäivä, Jukka tikanmäki, puhe, tervehdyssanatItsenaisyyspaiva 2025 SR-34

Itsenäisyyspäivän puhe: Jukka Tikanmäki

Tilaajille

Itsenäisyyspäivän puhe: Jukka Tikanmäki

Tilaajille
Kirjoittanut Sonja Röytiö 6.12.2025 14:37 0

Pyhäjärven kaupungin puolesta Itsenäisyyspäivän juhlan tervehdyssanat lausui kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja lääkintöneuvos Jukka Tikanmäki. 

lääninrovasti, mirva ahola, pyhäjärven seurakunta, tuomiokapituli lääninrovasti, mirva ahola, pyhäjärven seurakunta, tuomiokapituliMirva Ahola SK-2

Mirva Aholasta lääninrovasti

Tilaajille

Mirva Aholasta lääninrovasti

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 18.10.2025 07:00 0

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli nimitti Pyhäjärven seurakunnan kirkkoherra Mirva Aholan Kalajoen rovastikunnan lääninrovastiksi vuosiksi 2026–2029. 

pyhäjärven seurakunta, stiina matinniemi, sunnuntain sana, syksy pyhäjärven seurakunta, stiina matinniemi, sunnuntain sana, syksymatt-uuBBew6g2jM-unsplash

Kutsu pysähtyä

Tilaajille

Kutsu pysähtyä

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 31.8.2025 06:00 0

Syksy saapuu ja luonto pukeutuu väriloistoon, joka pysäyttää katsojan. Lehdet irrottavat otteensa oksista ja maahan laskeutuessaan ne muistuttavat meitä elämän kiertokulusta.

Jätä kommentti