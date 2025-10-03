Uusi lukuvuosi on käynnistynyt vauhdikkaasti, mutta mukavasti

Toimitus Pyhäjärven Sanomat

Kouluvuosi on taas lähtenyt käyntiin. Yhdeksäsluokkalainen TET-harjoittelijamme Joonas Häyrynen kysyi Ikosen koulun, Salmen koulun sekä Pyhäjärven lukion vararehtoreilta syksyn kuulumisia.

Heijastinpäiväksi heijastimet heilumaan – ja paikallislehti tutuksi

Kirjoittanut Jaana Koski 1.10.2025 17:36 0

Lokakuun ensimmäisenä päivänä vietetään heijastinpäivää. Pyhäjärven Sanomat lahjoitti uusille esikoululaisille heijastimet turvaksi koulutielle. Samalla tehtiin pieni kurkistus paikallislehteen. 

Kurkistamme koululle: Opettajanhuoneen uusia kasvoja

Kirjoittanut Jaana Koski 15.9.2025 18:46 0

Perusopetuksen parissa Pyhäjärvellä aloitti tänä syksynä työnsä ainakin yhdeksän uutta henkilöä. Heille lähettämiimme haastattelukysymyksiin saimme vastaukset viideltä.

Pyhäjärven lukion kuulumisia: 25 uutta lukiolaista aloitti opinnot

Kirjoittanut Jaana Koski 14.8.2025 08:00 0

Pyhäjärven lukion lukukausi käynnistyi 7. elokuuta. Lukioon haki 41 opiskelijaa, joista opinnot aloitti 25.

Rehtoreiden kesäajatuksia ja katsaus kuluneeseen lukuvuoteen

Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 19.6.2025 07:00 0

Pyhäjärven rehtorit kertovat kesälomasuunnitelmistaan ja tarjoavat rehtorin näkökulmaa sekä ajatuksia menneestä lukuvuodesta.

Lukiolaiset teatterimatkalla: “Ennen luulin, että teatteriesitykset olisivat tylsiä ja huonoja”

Kirjoittanut Sonja Röytiö 17.5.2025 07:00 0

Pyhäjärven lukion 1A vieraili Oulun teatterissa osana lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opintojaksoa katsomassa Kinky Boots -musikaalin, joka käsittelee itseksi tulemista, vieraan pelkoa, ja eritaustaisten ihmisten mahdollisuutta löytää yhteinen sävel.

Jätä kommentti