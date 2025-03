Kela sulkee Pyhäjärven palvelupisteensä – Kela-asiat hoidetaan jatkossa etänä tai lähialueen palvelupisteissä

Kela tiedottaa korvaavansa Pyhäjärven, Haapaveden sekä Taivalkosken palvelupisteensä muilla palvelukanavilla. Huhtikuun ensimmäisestä päivästä alkaen pyhäjärviset voivat hoitaa Kela-asioitaan joko OmaKelassa, puhelimitse tai lähialueen palvelupisteissä.

Pyhäjärven, Haapaveden ja Taivalkosken Kelan palvelupisteet ovat palvelleet asiakkaita ajanvarauksella, ja Kelan mukaan asiakaskäyntien määrä on ollut vähäinen. Suurin osa asiakkaista on hoitanut omat Kela-asiansa asiansa verkossa, puhelimessa, postitse tai Kelan muissa palvelupisteissä. Nyt Kela sulkee nämä kolme palvelupistettä kokonaan ja 1. huhtikuuta yllä mainittujen kuntien asukkaat hoitavat Kela-asiansa OmaKelassa, puhelimessa, kunnan asiointipisteissä ja lähialueen Kelan palvelupisteissä. Pyhäjärveä lähimmät asiointipisteet ovat jatkossa Kärsämäellä tai Pihtiputaalla. Kelan asiointipisteistä saa Kelan hakemuslomakkeita sekä opastusta asiointiin ja Kelan palveluihin. Sinne voi myös jättää Kelan hakemuksia ja liitteitä. Lisäksi asiointipisteessä on mahdollista hoitaa Kela-asioita etäpalveluna, jolloin asiakas saa kuva- ja ääniyhteyden Kelan palveluasiantuntijaan. Varsinaisista Kelan palvelupisteistä Pyhäjärveä lähimmät sijaitsevat Iisalmessa ja Ylivieskassa asti sekä ajanvarauksella Haapajärvellä. Pyhäjärvellä ei ole kunnan asiointipistettä Kelan palveluille, toisin kuin Haapavedellä ja Taivalkoskella.

– Kansaneläkelaitoksen tehtävänä on hoitaa ja kehittää Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien henkilöiden perusturvaa erilaisissa elämäntilanteissa ja Pyhäjärven kaupunki näkee, että Kansaneläkelaitoksen on jatkossakin järjestettävä palvelut Pyhäjärvellä, lausuu talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä Pyhäjärven kaupungin puolesta.

Kaupungintalolla on kuitenkin yhteispalvelupiste, jossa on tarjolla Kelan lomakkeita ja ohjeistuksia. Kela-asioita ei kuitenkaan kyseisellä pisteellä voi hoitaa.

– Meillä ei ole tarjota asiantuntemusta siihen – Kelan asiat vaativat heidän asiantuntemustaan.

Kelan Pohjoisen asiakaspalveluyksikön johtaja Anne Penttilä vahvistaa, että tällä hetkellä Pyhäjärvi jää vaille asiointipistettä Kela-asioissa. Asiointipisteet ovat kunkin kunnan itsensä perustamia ja ylläpitämiä asiointipisteitä.

– Aika monessa kunnassa meillä Kelan palvelut ovat saatavilla asiointipisteistä. Tällä hetkellä Pyhäjärvellä ei vielä ainakaan ole asiointipistemahdollisuutta, eikä sen myötä sitten myöskään Kelan palveluita. Pyhäjärven kunnan kanssa on keskusteltu asiointipisteen perustamisesta, mutta sen osalta ei olla vielä niin sanotusti valmiita. Kunnan kanssa jatketaan keskustelua siitä mahdollisuudesta, hän toteaa.

Penttilä tarkentaa, että palvelupisteet ovat nimenomaan Kelan omia palvelupisteitä, joissa toimii Kelan henkilökunta. Kunnissa taas on asiointipisteitä, eli yhteispalvelupisteitä, joista saa myös Kelan palveluita, jos sellaisesta on sovittu Kelan ja kunnan kesken.

– Edelleen jatketaan hyvää keskustelua Pyhäjärven kaupungin kanssa ja varmasti yhdessä löydetään hyviä ratkaisuja sille, että millä tavalla voidaan kuntalaisia Kela-asioissa palvella, hän ajattelee.

Palveluyksikön johtaja kertoo, että Kelan palvelua on järjestetty myös tarvittaessa pop up -tyylisesti kunnissa erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

– Meidän palvelumme kyllä joustavat – ne eivät ole niin sanotusti seinistä kiinni, vaan siellä missä meidän palvelullemme on tarvetta, voidaan niitä ratkaisuja yhdessä aina etsiä.

Kelan tiedotteessa kerrotaan, että lähes kaikki Kela-asiat voi hoitaa myös verkossa tai puhelimessa. Henkilöasiakkaille tarkoitetussa asiointipalvelussa OmaKelassa voi hakea etuuksia, lähettää liitteitä ja ilmoittaa muutoksista. Palvelussa voi myös tarkistaa oman hakemuksen tilanteen ja etuuksien maksupäivät. OmaKelaan kirjaudutaan joko verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Kelan puhelinpalvelussa taas asiakas saa henkilökohtaista neuvontaa verkkoasiointiin ja hakemuksen tekemiseen. Tarvittaessa puhelinpalvelussa voi myös jättää suullisen hakemuksen, jos mikään muu asiointitapa ei ole mahdollinen.

– Se mahdollisuus meillä on ollut jo pitkään, että tarvittaessa otetaan ilman muuta myös suullinen hakemus vastaan. Lisäksi kaikki Kelan palvelupisteet ovat luonnollisesti kaikkien käytettävissä ja tietysti myös meidän puhelinpalvelumme. Sielläkin voi asioida sekä ajanvarauksella että ilman ajanvarausta, Penttilä kertoo.