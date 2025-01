Viikon 5 kysymys – Toivotko, että Pyhäjärveltä löytyisi malmia?

Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan. Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin!

Edellisen viikon kysymys:

Koetko tulleesi huijatuksi koti- tai etämyynnissä?

Näin vastasitte: Kyllä: 25 % | Ei: 75 % (Vastauksia yhteensä 20)

Kyllä!

“On lankaan menty, mutta on saatu peruttua.”

”Kerran, mutta sain perutuksi asian.”

Ei!

”En vastaa tuntemattomiin numeroihin enkä päästä kotimyyjiä asuntoon sisälle.”

”En tee kauppaa huijareiden kanssa.”

“En osta tai tilaa mitään puhelinmyyjiltä.”