Upea juhlavuoden kalenteri nyt myynnissä

Pyhäjärven Sanomat täyttää ensi vuonna 70 vuotta. Merkittävän etapin kunniaksi toteutimme juhlavuodelle seinäkalenterin.

Seinäkalenterissa on kuukausien kuvina piirroskuvitukset. Inspiraatiot ja ideat ovat näihin tulleet lehden tuotteista ja sivuilta, sekä paikkakunnan maisemista ja fiiliksistä. Kalenteriaukeaman reunan kuvakoosteessa on esillä poimintoja lehdestämme 70 vuoden ajalta. Näissä joka kuukauden aukeamalta löytyvissä nostalgiapaloissa riittää tutkittavaa. Kuvista ja jutuista kenties löytyy tuttuja ihmisiä ja aiheita?

Kalenterin piirroskuvitukset ovat Pyhäjärven Sanomien myyntipäällikkö Minna Montosen ja toimittaja Sonja Röytiön käsialaa. Kummaltakin löytyy vahvaa visuaalista silmää ja kiinnostusta piirtää sanoja kuviksi.

Tästä kiinnostuksesta ovat todisteena mielenkiintoiset ja taidokkaat piirrokset.

Jokaisen kalenterin kuukausiaukeaman monipuolisuutta lisäävät myös poiminnot Pyhäjärven Sanomien entisen päätoimittajan, Job Murtomäen alias Tahvo Tuulenkouran Jutellaanpas-palstan pakinoista vuosilta 1958-1968.

Kalenteri on A4 kokoinen ja se on painettu laadukkaalle paperille. Kalenterin selkeistä kuukausiruudukoista löytyvät merkkipäivät sekä nimipäivät. Ruuduissa on jonkin verran tilaa myös omille muistiinpanoille.

Tule nopeasti hakemaan kalenteri omalle seinälle tai osta vaikka pukinkonttiin, kiva idea lahjaksi! Toimistomme on avoinna keskiviikosta perjantaihin klo 9–13. Kalentereita on rajallinen määrä myynnissä.

Minna Montonen