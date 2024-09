Kuinka äitiysneuvolan neuvolalääkäripalvelut jatkossa pelaavat?

Sosiaalisessa mediassa ja puskaradiossa käy keskustelu kiivaana, kun Pohde on irtisanonut äitiysneuvolan neuvolalääkäripalveluja koskevan ostopalvelusopimuksen. Naisten- ja perinatologian erikoislääkäri Pekka Taipale on ollut pidetty ja pätevä lääkäri, joka on palvellut asiakkaita pitkään Pyhäjärvellä Iisalmesta kulkien. Selvitimme kuinka palvelut jatkossa toimivat.

Mitä asioita kyseisellä ostopalvelusopimuksella on Pyhäjärvellä hoidettu?

– Äitiysneuvolan neuvolalääkäripalveluita, yleislääketieteen erikoislääkäri Kirsi Kiukaanniemi vastaa.

Koska sopimus päättyy?

– Nyt irtisanottu lokakuun loppuun, neuvottelemme vielä asiasta loppuvuoden osalta.

Miksi sopimus päättyy?

– OYS naistentaudit on irtisanonut ostosopimuksen.

Onko asiakkailla mahdollisuutta valita asiointipaikakseen esimerkiksi Iisalmi, jos he haluaisivat jatkaa saman lääkärin asiakkaana?

– Valitettavasti ei ole pelkän äitiysneuvolan osalta. Asiakkaat voivat toki yksityisesti käydä haluamallaan lääkärillä. Pohde kustantaa kuitenkin vain omassa toiminnassa annetut palvelut, eli ei yksityislääkäripalveluja.

Kuinka palvelut jatkossa järjestetään?

– Raskaudenajan ultraääniseulontatutkimukset järjestetään Oulaskankaalla. Äitiysneuvolan lääkäripalvelut tuotetaan jatkossakin säännöllisesti pyhäjärvisille lähipalveluna, ensisijaisesti Pyhäjärven terveyskeskuksessa, tarvittaessa lähimmässä mahdollisessa pisteessä, esimerkiksi Haapajärvellä (jos Pyhäjärven terveyskeskuksessa on sulku).

Kuinka naisten gynekologiset tarkastukset ja ehkäisyneuvonta on tarkoitus jatkossa järjestää?

– Gynekologisissa vaivoissa voidaan varata aika terveyskeskuslääkärille. Terveyskeskuslääkärit voivat tehdä gynekologisen tutkimuksen, ottaa tarvittavat näytteet ja tehdä mahdollisesti myös ultraäänitutkimuksen. Ehkäisyneuvonta hoidetaan jatkossakin neuvolan puolella, Kiukaanniemi opastaa.

Onko terveyskeskuslääkäreillä riittävää osaamista ja resursseja, kun vastaanotto ovat muutenkin usein ruuhkautunut?

– Osaamista on, pääsy vastaanoton kiireettömille ajoille vaihtelee.

Mitä muita muutoksia on tullut tai tulossa naisten, lasten ja perheiden terveyspalveluihin Pyhäjärvellä?

– Ei ole tiedossa muita muutoksia lääkäripalveluihin. Lasten- ja kouluneuvoloiden tarkastukset ovat toteutuneet Pyhäjärvellä hyvin ja pyrimme turvaamaan myös äitiysneuvolan lääkäripalvelut.